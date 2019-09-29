Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6719
  • 6,2169
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Elon Musk, 'Starship'i tanıttı... Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak!

Elon Musk, 'Starship'i tanıttı... Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak!

Elon Musk, 'Starship'i tanıttı... Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak!

SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını yaptı.

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.

SpaceX'in Texas'taki üssünde yeni roketini tanıtan Musk, uzay aracının ''Mk1'' versiyonunun bir ya da iki ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söyledi.

Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fulya Zenginer bu akşam evleniyor! İşte ilk kareler...
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen eleştirilere inat düşman çatlattı!
Hazal Kaya ne zaman doğum yapacak?
Kubilay Aka'ya ihanet iddiaları soruldu
'Sizden öğrenecek değiliz'
<p>Zengin mutfağı ve kebap geleneğiyle ünlü Adana’da tarihi mekanlardan birisi olan Kazancılar Çarşı

Adanalıların Pazar Kahvaltısı ´Ciğer´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor