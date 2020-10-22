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22 Ekim 2020 Perşembe 22:33 | Son Güncelleme:

Elon Musk: Mars yolculuğu 2024'te

Elon Musk: Mars yolculuğu 2024'te

Çin Uzay Ajansı, NASA ve ESA gibi pek çok devlet ajansı Mars projelerine son hallerini veriyor.

Kızıl gezegene gözünü diken özel şirketlerin başında ise SpaceX geliyor. SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Starship gezegenler arası taşıma sisteminin ilk Mars yolculuğuna 2024’te çıkabileceğini söyledi. Şirket Starship’i 2021 yılı itibarıyla uzaya taşımayı, 2022 yılında insansız, 2023’te ise insanlı Ay görevlerine çıkmayı hedefliyor.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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