'Gelişmiş modeliyle doğu sınırımızdan Kandil'i vurabiliriz'

Aksam.com.tr

Türkiye, dünyada sadece dört ülkenin sahip olduğu “geleceğin savaş teknolojisi” konusunda dev bir adım daha attı. Yeteknoloji AŞ tarafından geliştirilen Şahi-209 Blok 2, gelişmiş özellikleriyle sahada askeri ve sivil yetkililerin karşısına çıktı. Testlerde daha yüksek güçlerde ve seri atışlar yapıldı.

Şahi yönlendirilmiş enerji silahlarının geliştiricisi olan Yeteknoloji A.Ş Kurucusu ve Genel Müdürü Fazıl Hizal, aksam.com.tr’den Gökhan Ertaş’ın sorularını yanıtlayarak elektromanyetik top sistemleri ve seri atışlı testlerini yapan Şahi-209 Blok 2’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“UFUK ÖTESİ ATIŞ YAPABİLECEĞİMİZİ GÖRDÜK”

Elektromanyetik fırlatma sistemini (EMFS) dünyada dört ülke geliştirebiliyor. Türkiye de bunlardan biri. Peki Şahi-209'un diğer ülkelerin geliştirdiği sistemlerle arasında bir fark var mı?

Bu yılın nisan ayında Şahi-209 Blok 2’yi ateşleyerek saha testlerinde, taktik askeri özelliklerde ve kapasitedeki dünyanın en gelişmiş dört sistemden birini Türkiye’de hayata geçirmiş bulunmuştuk. Şimdi bu sistemin, seri atışlı testlerini başarı ile gerçekleştirdik.

Şahi-209 Blok 1, görünen hedeflerin EMFS ile vurulabileceğini gösterdi. Blok 2 de artık ABD ve Çin’den daha aşağı olmayan bir teknoloji ile ufuk ötesi atış yapabileceğimizi gösterdi. Ve biz bunu bir yıldan kısa bir sürede geliştirdik.

“ÇOK DAHA AZ BİR MALİYETE SAHİP”

Bu teknoloji için “geleceğin silahı” deniyor. Bu silahı diğer klasik savunma sistemlerinden önemli kılan üstünlükleri nelerdir?

Hipersonik hıza sahip olması, yani ses hızının katlarca üzerine çıkması, üstün tahrip gücü, mevcut top-roket mühimmatından çok daha fazla bir enerjiye sahip imha kapasitesi, düşük bir maliyetle füze menzilinde atış yapabilmesi, radara yakalanmayan ve karşı önlemi olmayan bir sistem olması diye sayılabilir.

Ayrıca, uzun menzilli balistik mühimmatlar, hatta uydu fırlatılabilme potansiyeli olması da klasik savunma sistemlerine yönelik üstünlükleri arasında gösterilebilir.

Sistem ve mermisinin maliyeti bir füzeyle kıyaslanamayacak kadar düşük, etkin üretimi mümkün ve operasyonu ucuz. Bir füzenin maliyetiyle kıyaslayacak olursak, çok daha ucuz bir maliyete sahip olması diyebiliriz.

“GELİŞMİŞ MODELİYLE DOĞU SINIRIMIZDAN KANDİL’İ VURABİLİRİZ”

Sistem hangi platformlarda kullanılabilir?

Öncelikle kara konuşlu ve sahil konuşlu bataryalarda kullanılabilir. Akabinde mobil platformlarda kullanılması da mümkündür. Bir sonraki adım, gemi üzerinde konuşlu olması. Bu tamamen ihtiyaç ve hedef tanımı stratejisi ile ilgilidir.

Eğer bizden resmi bir talep olursa bir yıl içerisinde kara platformunda operasyonel oluruz. Şahi-209 Blok 2'nin gelişmiş bir modeliyle doğu sınırımızdan Kandil’i vurabiliriz.

Ayrıca resmi bir talep olursa sistemi gemi üzerinde testlere de hazırız. Böylece sıcak sular Akdeniz ve Ege’de dünyada çok az ülkenin sahip olduğu sistemle gemilerimizi donatabiliriz.

“TÜRKİYE, BUNU GERÇEKLEŞTİREBİLMİŞ DÖRT ÜLKEDEN BİRİDİR”

Elektromanyetik fırlatma sistemi klasik savunma sistemlerinin yerini alabilir mi?

Eldeki mevcut sistemlerin yerini almasından ziyade onlara takviye olabilir. Ve diğer sistemlerin yapamadıkları bazı kabiliyette operasyonları yapma imkânı verir.

Türkiye bu alanda kaçıncı sırada, rakipleri kimler?

Türkiye şu anda saha prototipi gerçekleştirebilmiş dört ülkeden biridir. Türkiye, ABD, Çin ve ISL (Fransa/Almanya). Japonya, Rusya ve Güney Kore hala laboratuvar ortamında çalışmalarını sürdürüyor.

Şahi-209’un hedefleri neler?

Öncelikli hedefimiz etkili bir kara ve sahil konuşlu batarya ve bunun (mobil olarak) hareketli olabilmesidir. Sonraki hedefimiz ise gemi konuşlu toplar ve yine gemilere yönelik katapult (gemiden uçak kalkışı için kullanılan) sistemleri gerçekleştirmek.

Şahi-209 ismi nereden geliyor?

ŞAHİ ismi, İstanbul kuşatması esnasında Fatih’in, İstanbul’un surlarını yıkmakta kullandığı en etkili silah olan topun ismidir. Bir nevi çağ açıp çağ kapatan silahın ismi. 209 sayısı ise milattan önce 209 yılında kurulan ilk Türk Kara Kuvvetleri’nden geliyor.

GELECEĞİN SAVAŞ TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Ses hızının 5 katına çıkabilen, dakikada iki atış yapabilen ve bunları yaparken baruta ihtiyaç duymayan “geleceğin savaş teknolojisi” olarak adlandırılan elektromanyetik top sisteminin çalışma prensibi; yüksek akımla oluşturulan manyetik alanın, mühimmat ya da mermiyi ses hızının 5 katı gibi çok yüksek hızlarla itmesine dayanıyor.

ŞAHİ HER TESTİNDE BİR İLKE İMZA ATIYOR

Türkiye’de ilk defa geliştirilen elektromanyetik top mühimmatının hedefte infilak eden ilk örnekleri de atışlarda kullanıldı.

Şahi-209 Blok 2 ile 10 mega jul 50 kilometreye erişebilecek bir sistemi ortaya koyan şirket, bunu operasyonel hale getirmek için yoğun bir test süreci izliyor.

Saha testlerinden elde edilen çıktılarla, dünyada da oldukça yeni olan bu teknolojiye yönelik sistem doğrulamaları yapılıyor. Alt sistemler ve mühimmat tasarımına yönelik geliştirmelere gidiliyor. Böylelikle Şahi-209 Blok 2’nin operasyonel görevlere hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yeteknoloji AŞ, 2020 yılının ilk yarısında ufuk ötesi hedefler üzerinde etkili bir mühimmatla, güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistemi ortaya koymayı hedefliyor.

Şirket, son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Jandarma Genel Komutanlığı, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, OSTİM Teknik Üniversitesi uzmanlarından oluşan geniş kapsamlı bir heyete sunum yaptı.

Mühimmat ve tapa geliştirmek için Şubat 2019’da başlayan çalışmalar sonunda, askeri seçkin heyete fonksiyonel tapası ile çalışan mühimmatlarla başarılı gösterimler yapıldı. Bu testlerde daha yüksek güçlerde ve seri atışlar yapıldı.

Türkiye’de ilk defa geliştirilen 1 kilogramın üzerinde, 35 milimetre kalibrede, hipersonik (ses hızından 5 kat daha hızlı) atılabilen, fonksiyonel tapası olan ve çeşitli imha görevlerini yerine getirebilecek elektromanyetik top mühimmatının hedefte infilak eden ilk örnekleri atışlarda kullanıldı.

Gösterimde ayrıca sistemin mobil ve modüler bir sistem halinde hızlı şarj olabildiği ve art arda seri atış yapabildiği ortaya koyuldu. Bu da hem mühimmat hem de yeni darbeli güç kaynağı ile yüksek kapasiteli şarj sistemini gerçekleştirilmesiyle mümkün oldu.

BİR YILDA OPERASYONEL HALE GELECEK

Elektromanyetik top, talep halinde bir yıl içinde kara platformu içinde daha da geliştirilerek operasyonel hale getirilebilecek. Yine bir yıl içinde gemi üzerinde testlere başlanabilecek.

Hipersonik mühimmatı geliştirmeye devam eden Yeteknoloji, bu konuda Türkiye’deki diğer kabiliyet ve imkânlara sahip kurumlar ile iletişim içinde bulunuyor.