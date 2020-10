Ege'nin yeni akademik cazibe merkezi ADÜ olacak

Yapay Zeka, İnsansız Hava Araçları (İHA ve SİHA), Robotik Yapay Zekanın Tarıma Entegrasyonu gibi birçok konuda çalışmalarını sürdüren üniversite akademik alanda da büyük gelişmelere imza atıyor. Yakın zamanda 217 üniversite arasında 23. Sırada kendine yer bularak en çok atıf alan 24. Üniversite ve TÜBİTAK Projeleri sıralamasında 25. Üniversite olan ADÜ, hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin cazibe merkezi haline geldi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen TR Dizin Ulusal Yayın Sıralamasında 217 üniversite arasında 23. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Ege Bölgesindeki Üniversiteler sıralamasında ise Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ardından 3. sırada yer aldı. Ayrıca ADÜ, 217 üniversite arasında en çok atıf alan 24. üniversite, TÜBİTAK projeleri sıralamasında ise 25. üniversite oldu. Türkiye adresli bilimsel dergilerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve bu dergilerdeki içeriğe erişimin sağlanması amacını taşıyan ULAKBİM TR Dizin’de ADÜ akademisyenleri tarafından yapılan çalışmalar ilk defa böyle bir başarıya imza attı.

"BİZLERE GURUR VERDİ"

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında makaleler içeren bibliyografik / tam metin bir veri tabanı olan TR Dizin sıralamasında başarıyla yer almanın gururunu taşıdığımızı belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bilimsel seferberlik bizim için her şeyden önce geliyor. Bilim adına çalışmak bizi ileriye doğru taşıyacaktır. Akademik çalışmalar her zaman Üniversitemizin önceliğidir. Bilim üretmede her zaman ön planda olmak yönetimimizin en önemli amaçlarındandır. Kısa sürede böyle bir başarıyı yakalamak bizlere gurur verdi.” dedi

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bu yaşadığımız gurur ADÜ’nün 28 yıllık tarihinde geldiği en önemli noktalardan biri hatta belki de en iyisidir. Hiç şüphesiz Allah’ın izni ve kıymetli akademik personelimin desteğiyle daha da ilerleyeceğiz. Öğretim üyelerimizin emeklerini takdir ediyorum. Bu yola çıkarken bilimsel seferberlik demiştik. Bu amaçla bilimsel çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi

"TÜRKİYE’DE MARKA OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Son dönemde özellikle güvenlik güçlerinin en önemli yardımcılarından olan insansız hava araçları ve dronlar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) çalışmalarını sürdüren Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü ile ülkemizin güvenlik anlamında çok büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Enstitüsü, dünyada ikinci Türkiye’de ise ilk olma özelliğine sahip olacak. 11. Kalkınma planında yer alan üniversite ve sanayi iş birliğinde, sanayinin ihtiyacı olan bu alandaki istihdamın sağlanmasında da önemli rol oynaması bekleniyor. ADÜ bu konuda Türkiye’de marka olmayı hedefliyor.

"TEKNOLOJİK GELİŞMELERE ÖNCÜLÜK ETMEK"

ADÜ; Türkiye de gelişen robot teknolojisinde söz sahibi olmak için adım atıyor. Bu doğrultuda üniversite bünyesinde robotların üretimine ve gelişmesine katkı sağlamak için Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversite Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsünün misyonunu, fiziksel dünya ve görsel çevrede robotik ve yapay zeka teorisi, tasarımı, gelişimi ve yayılmasına yardımcı olacak her türlü eğitim, proje ve destek faaliyetinin yerine getirilmesi olarak tanımladı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, " Vizyonumuz bu alanda disiplinler arası ve teknolojik gelişmelere öncülük etmek ve ülkedeki kalifiye istihdam açığını kapatmaya katkı sağlamak olacak” dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’ın söylemi "Teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz" sözününden hareketle ‘Milli Vizyonu’ oluşturduklarını belirterek; “Bir buçuk yıl önce mühendislik fakültemizde bu çalışmalar başladı. Muazzam üretimler ortaya çıktı, üniversitemizle, çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz." dedi.

"KISA SÜREDE BEKLENTİLERİMİZİ AŞTIK"

İnsansız kara ve hava araçları ürettiklerini belirten Aldemir, "Robotlarımız işlevsel çeşitli kabiliyetlere sahipler. Yapay zeka yazılımlarıyla ilaçlama, ölçümleme, dijital kayıt tutma, fotoğraf ve video arşivleri oluşturma gibi yeteneklere kavuştular. Otonom sürüş katiyetlerinde beklediğimizin ötesinde kazanımlar elde ettik. İnsansız deniz araçlarını da üretmek için fizibilite çalışmalarına başladık. Ekip arkadaşlarımız ve üniversitemizin bilgi-birikimi inanıyorum ki kısa zamanda bizi önemli yerlere taşıyacak. Kurulacak enstitü bünyesinde; tasarım, algılama ve tahrik yöntemleri, kinematik, dinamik, kontrol, bilişsel süreç (planlama, öğrenme, karar alma vb), etkileşim (insan-robot ve robot-robot), makine öğrenmesi, yapay zeka ve akıllı sistemler konularında çalışmalar yapılması planlanıyor." diye konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

ADÜ’nün yakın zamanda yapacağı birçok projenin de Türkiye’de ve dünyada ses getireceğini ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Şimdilik hepsini açıklamak istemiyorum, ancak şu kadarını söyleyebilirim ki Aydın ve ülkemiz için hiç yorulmadan çalışıyoruz. ADÜ, çalışmalarımızla çok daha iyi yerlere gelecek. Biz bu yılı ‘Bilimsel Seferberlik Yılı’ olarak ilan ettik ve buna yakışır bir yıl geçiriyoruz. Hem çalışıyoruz hem de israfın önüne geçiyoruz. Yakaladığımız başarılar ADÜ tarihinde hep ilklerle anılacak. İnşallah görev süremiz boyunca daha birçok başarıyı ve projeyi Aydın halkı ve ülkemizle paylaşacağız. Tarım, Turizm ve katma değer anlamında Aydın’a ve ülkemize daha çok gerçekleştireceğimiz katkı var. Devletimize ve ülkemize olan aşkımız, sadakatimiz ve yarılara olan heyecanımız hiç bitmeyecek. Başardık, başarmaya ve gençlerimizin yolunu aydınlatmaya devam edeceğiz.” dedi