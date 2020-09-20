eFootball PES 2021 çıktı

Konami bu sezon PES’i bir güncelleme olarak yayınlayacağını açıkladıktan sonra PES hayranlarının beklentisi düştü. Bu açıklama da heyecan verici olan olay ise Konami’nin 2022’de çıkaracağı PES için daha büyük planlarının olması. Konami, PES için normalde Fox Engine oyun motorunu kullanırken, 2022’de Unreal Engine 5 motoruna geçme kararı aldıklarını açıkladı. Epic Games, Unreal Engine 5 oyun motoru için yayınladığını demo ile tüm oyun dünyasını heyecana kaptırmışken PES’in yeni nesil bir oyun motoruna geçmesi için bir yıl müsaade istemesi tüm PES hayranları için makul bir süre sayıldı ve Konami’nin bu kararı PES hayranları tarafından anlayış ile karşılandı.

Bütün bunların sonunda eFootball PES 2021 Sezon Güncellemesi Standart Paketi Steam’de 65 liradan satışa sunuldu. Sezon güncellemesi olmasına rağmen oyunu satın alıp oynayabilmek için eFootball PES 2020’ye sahip olunması gerekmiyor. Direkt 65 liraya eFootball PES 2021’i satın alıp yükleyerek oyunu oynamaya başlayabiliyorsunuz. Peki eFootball PES 2021 Sezon Güncellemesi 65 lira vermeye değer mi?

Öncelikle PES 2021’de en dikkat çeken yenilik oyunun renk paletinde yaşanmış gibi görünüyor. PES 2020’ye oranla daha canlı renkler oyunun başında uzun zaman geçirecek oyuncuların için iyi düşünülmüş. Başında uzun zaman geçirilen oyunların mat renk paletine sahip olması oyuncunun daha kısa sürede oyundan sıkılmasına sebep olabiliyor. Konami, PES 2020’de bunun farkına varmış olmalı ki PES 2021’de renkleri biraz daha canlı yapmış durumda.

PES 2020’de oyuncuların en çok şikayet ettikleri konuların en önemlileri, oyun sırasında yaşanan FPS düşüşleri, futbolcuların çok sık çarpışması, oyundaki momentum ve hakemlerin faul kararları var. Aslına bakarsanız bu konularda düzelmeler mevcut fakat oyun en baştan programlanmış ve bu sayede yüzde yüz düzelmiş demek çok da doğru olmaz.

FPS düşmesi konusunda ciddi oranda düzeltmeler yapılmış. Artık çok nadir FPS düşüşlerine denk geliniyor fakat oyun içerisinde futbolcuların çarpışması konusunda aynı şeyi söylemek yanlış olur. Maç içerisinde futbolcuların birbirlerinden sıyrılmak için yapay zekanın yaptığı hiçbir şey yok gibi. Bu durum oyunda çalım atmayı imkansızlaştırıyor ve oyun sizi paslı bir oyun tarzı uygulamanız için baskılıyor. Mesela dünyanın en iyi futbolcusu sayılan Cristiano Ronaldo ile top sürerken çalım atamamak çok can sıkabiliyor.

Oyunun momentumu eFootball PES 2020 ile aynı gibi görünüyor. Mesela bir maçta ilk yarı son derece baskılı oynayıp 3-0 öne geçmişken ikinci yarı da işlerin tersine dönmesi ve rakibinizin skoru 3-3’e getirmesi an meselesi.

Önümüzde yeni oyunun gelmesi için koca bir sene var. Bu süre zarfından momentum konusunda iyileştirmeler yapılacağına şüphe yok. Umarım bu iyileştirmeler PES hayranlarını mutlu eden iyileştirmeler olur.

PES 2020’de oyuncuların en çok şikayet ettikleri önemli bir konu da hakemlerin kararlarıydı. PES 2020’de hakemler en basit müdahalede faul kararı verebiliyor ve hatta kart gösterebiliyorlardı. PES 2021 güncellemesinde bu durum üçte bir oranında düzeltilmiş görünüyor. Hakemler hala sık sık faul düdüğü çalsalarda PES 2020 kadar sık değil.

Sonuç olarak, PES 2020’yi severek oynadıysanız eFootball PES 2021 Sezon Güncellemesine de aynı sevgiyi besleyeceksiniz. Fifa 21’in Steam’deki 421 liralık fiyatı düşünüldüğünde 65 liraya PES 2021 kesinlikle alınıp oynanması gereken bir futbol oyunu. Ayrıca Konami’nin yayınladığı açıklamalara göre PES 2020’de bir myClub kariyeriniz varsa kazandığınız myClub paraları ve GP’ler PES 2021’e kayıpsız aktarılabilecek. Oluşturduğunuz Temel bir takım var ise aktarılabilecek fakat güncelleme nedeniyle bazı takımların adlarında ve formalarında bazı değişiklikler olabileceğini göz önünde bulundurun.