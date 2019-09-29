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  3. Patriotların Aramco saldırısında neden başarısız olduğu ortaya çıktı

Patriotların Aramco saldırısında neden başarısız olduğu ortaya çıktı

Patriotların Aramco saldırısında neden başarısız olduğu ortaya çıktı

İsrailli emekli general Uzi Rubin, Suudi Arabistan'daki Amerikan Patriot füze savunma sisteminin yalnızca ufuk çizgisi üzerindeki hedefleri izlediği için Aramco tesislerine fırlatılan alçak irtifalı füzeleri ve İHA'ları tespit edemediğini belirtti.

İsrailli emekli general Uzi Rubin, Suudi Arabistan'daki Amerikan Patriot füze savunma sisteminin yalnızca ufuk çizgisi üzerindeki hedefleri izlediği için Aramco tesislerine fırlatılan alçak irtifalı füzeleri ve İHA'ları tespit edemediğini belirtti.
 
Sputnik'in haberine göre eski İsrail Füze Savunma Kurumu Direktörü Uzi Rubin, Defense News'e yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'daki Patriot hava savunma sistemi, alçak irtifalı füzeleri ve İHA'ları tespit edemedi, zira bu sistemin vericileri yalnızca ufuk çizgisi üzerindeki hedefleri izliyordu" dedi.

Rubin, Suudi Arabistan'ın yüz ölçümünün büyüklüğünü de hava savunmasını zorlaştıran bir diğer faktör olarak niteledi.  
 
Rubin, "Riyad'ın Rus füze savunma sistemi Pantsir S-1 alması uygun olur. Bu sistem, Suudilerin alçak irtifalı hedefleri bile tespit edip vurmasını sağlar" diye ekledi.
 

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