Dünyanın yüzde 60'ı sosyal medyada çevrimiçi

Dünya genelinde 4,5 milyardan fazla kişi internet kullanırken, sosyal medya kullanıcılarının 3,8 milyarı aştığı kaydedildi. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının çevrimiçi olduğu belirtildi.

DHA'nın aktardığı habere göre, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Bu yıl basında çıkan haber adedi 120 bin 782 olarak görüldü. Sadece mobil internet ile alakalı çıkan haber adetleri incelendiğinde ise bu sayının 813 olduğu kaydedilirken, sosyal medya ile çıkan haber sayısı 152 bin 326 olarak belirlendi. Türkiye’de dijital medya içerisinde en çok sosyal medya platformlarının konuşulduğu gözlendi.

CEP TELEFONU KULLANICISI HER YIL ARTIYOR

Küresel dijital 2020 raporu açıklandı. Dünya genelinde 4,5 milyardan fazla kişi internet kullanırken, sosyal medya kullanıcıların 3,8 milyarı aştığı kaydedildi. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının çevrimiçi olduğu belirtildi.

Genel olarak 5,19 milyardan fazla kişinin ise cep telefonu kullandığı açıklanırken, bu rakamın her yıl arttığı saptandı. İnternet kullanımın yüzde 53,3 ile en çok cep telefonundan yapıldığı kaydedilirken, yüzde 44,0 ile dizüstü ve masaüstü olmak üzere bilgisayarlardan, yüzde 2,7 ile de tabletten olduğu kaydedildi.