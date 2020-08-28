Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3444
  • 8,735
  • 462.198
  • 1097.23
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Dünyanın önde gelen firmalarını geride bırakmıştı: Dev zırhlıların Umman'a teslimatını tamamladı
28 Ağustos 2020 Cuma 14:52 | Son Güncelleme:

Dünyanın önde gelen firmalarını geride bırakmıştı: Dev zırhlıların Umman'a teslimatını tamamladı

Dünyanın önde gelen firmalarını geride bırakmıştı: Dev zırhlıların Umman'a teslimatını tamamladı
AA

Türk savunma sanayisi, Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine sözleşme kapsamında Pars III 8x8 ve Pars III 6x6 olmak üzere toplam 13 konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edildi.

Türk savunma sanayisi, zırhlı kara araçları alanında önemli bir ihracat projesini başarıyla tamamladı. 

AA'da yer alan haberde uluslararası alanda önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinde FNSS Savunma Sistemleri AŞ, bugüne kadar başarıyla sonuçlandırdığı projelere bir yenisini ekledi. Dünyanın önde gelen firmalarını geride bırakarak Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara yönelik ihaleyi kazanan FNSS, 20 Eylül 2015'te sözleşme imzaladı. 

Sözleşme doğrultusunda 8x8 zırhlı araçların ilki Temmuz 2017'de teslim edildi. Umman Kraliyet Kara Kuvvetleri envanterine katılan Pars 8x8, özellikle zorlu arazi şartlarındaki harekat ve farklı hedef tiplerine karşı atış yetenekleriyle beğeni gördü. Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine sözleşme kapsamında Pars III 8x8 ve Pars III 6x6 olmak üzere toplam 13 konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edildi.

MEB'den yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili açıklama
Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım: 29 Ağustos 2020, 15:30
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs hastalarına uyarı: Evden dışarıya adım atmayın
Yanal'ın gözdesine kapıyı gösterdi! 8 isme güle güle
ABD ile Rusya arasında Covid-19 aşısı gerilimi: Bunun adı çekememezlik!
Seyir halinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil süren sürücü görenleri hayrete düşürdü

Seyir halinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil süren sürücü görenleri hayrete düşürdü

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

Yoğurt suyunun faydaları

Yoğurt suyunun faydaları

MSB bu fotoğraflarla duyurdu! Akdeniz ve Ege'de taarruz helikopteri ile eğitim

MSB bu fotoğraflarla duyurdu! Akdeniz ve Ege'de taarruz helikopteri ile eğitim