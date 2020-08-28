Dünyanın önde gelen firmalarını geride bırakmıştı: Dev zırhlıların Umman'a teslimatını tamamladı

Türk savunma sanayisi, zırhlı kara araçları alanında önemli bir ihracat projesini başarıyla tamamladı.

AA'da yer alan haberde uluslararası alanda önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinde FNSS Savunma Sistemleri AŞ, bugüne kadar başarıyla sonuçlandırdığı projelere bir yenisini ekledi. Dünyanın önde gelen firmalarını geride bırakarak Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara yönelik ihaleyi kazanan FNSS, 20 Eylül 2015'te sözleşme imzaladı.

Sözleşme doğrultusunda 8x8 zırhlı araçların ilki Temmuz 2017'de teslim edildi. Umman Kraliyet Kara Kuvvetleri envanterine katılan Pars 8x8, özellikle zorlu arazi şartlarındaki harekat ve farklı hedef tiplerine karşı atış yetenekleriyle beğeni gördü. Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine sözleşme kapsamında Pars III 8x8 ve Pars III 6x6 olmak üzere toplam 13 konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edildi.