Dünyanın en çok satan oyuncu faresi: Logitech G502 Hero

Logitech G502 Hero, oldukça agresif, oyun odaklı bir görünüme sahip. Mat ve parlak siyah plastik ve lateks karışımı ile oldukça kaliteli görünüyor. İki RGB bölgesinden biri logo aydınlatması olarak kullanılırken diğeri de DPI göstergesi için kullanılıyor.

G502 Hero yapımında yoğun olarak tok ve sağlam duran plastik ve kaymayı önlemek için lateks yer alıyor. Fare düğmelerinin iyi sabitlenmesinin yanı sıra fare hareket ettirildiğinde sallanan herhangi bir parçanında sesi duyulmuyor.

Normal boyutta bir kullanıcı için farenin ele oturması gayet ernonomik ve tuşlara ulaşmakta gayet rahat fakat küçük elli bir kullanıcı için aynı rahatlığı yaşayacağını söylemek biraz zor görünüyor. Ayrıca sağ el için uygun olan fare, sol el kullanıcıları için uygun değil. Fare tasarımı sadece sağ el kullanan oyuncular düşünülerek tasarlanmış.

Logitech G502 Hero’nun yüksekliği 132 milimetre, genişliği 75 milimetre, derinliği 40 milimetre ve kutu içerisinden çıkan harici ağırlıklar hariç ağırlığı 121 gram. G502 Hero’yu hafif bulan oyuncular için kutu içerisinden ayrıca ağırlıklar çıkıyor. Kutu içerisinden çıkan 5 adet 3.6 gram harici ağırlığı G502 Hero’nun alt kısmından ekleyerek istenilen ağırlık dengesi kurulabiliyor. Ayrıca 2.10 metre uzunluğununda örgülü kablosu gayet sağlam görünüyor. Fakat hareket konusunda çok esnek olduğu söylenemez. Logitech kabloda uzun ömürlülüğü hedeflerken oyuncunun hareket kabiliyetini kısıtlıyor.

Teknik Özellikler ve İnceleme

Logitech G502 Hero, oyuncular için geliştirilmiş bir fareden beklendiği gibi 1000 Hz (1ms) bildirim hızı ile neredeyse gecikmesiz bir hıza sahip. Bu hızı sağlayan ve G502 Hero’nun bir yıldız olmasını sağlayan şey tabiki üzerinde bulunan Hero sensörü.

G502 Hero kusursuz bir çözünürlüğe sahip. 100 ile 16000 DPI aralığını destekliyor. Fakat burada önemli olan DPI rakamlarının ne kadar yüksek olduğununda ziyade yapılan el hareketlerine ne kadar iyi ve tutarlı tepki vermesi. Bu farede de o tutarlılık ve hızlı tepki alınabiliyor. Maksimum hızlanma 40G ve maksimum hız 400 IPS değerlerinde.

Logitech G502 Hero, yapılan testlerde çevrimiçi rekabetçi oyunlardan çevrimdışı FPS oyunlarına kadar geniş oyun yelpazesinde yüksek hassasiyet ve anlık tepki konusunda hiç bir şekilde hayal kırıklığına uğratmıyor. Oyun testlerindeki tek sorun sıklıkla yanlış olarak DPI artırma düğmesine basmak oluyor. Bu da bir anda DPI seviyesinin iki katına çıkması demek. Fakat bu küçük sorun dışında tuşların tıklama hissiyatı ve duyarlılığı gayet zahmetsiz. Tuş direnci gayet iyi ayarlandığından istemdışı tıklamalar gerçekleşmiyor. Kontrol tamamiyle kullanıcının elinin altında bulunuyor.

Logitech’in yazılımı ile gayet basit bir şekilde fare üzerinde özelleştirmeler yapılabiliyor. Yazılım ile fare tuşlarının görevlerinin değiştirmekten, led ışıkların programlanması gibi birçok özelleştirme yapılabiliyor. Fare üzerinde 11 adet programlanabilir tuş olduğu için tuş programlama konusunda planlı çalışmak gerekebilir. Ayrıca farenin yerleşik belleğinde 5 adet profil saklanabiliyor. Bu şekilde fareyi kullandığınız bilgisayarın çok bir önemi kalmıyor. Çünkü oluşturulan profil özellikleri fare içerisinde saklanmış oluyor. Hangi bilgisayar bağlanırsa bağlansın kayıtlı olan profil özellikleri kullanılabiliyor.

Sonuç

Logitech G502 Hero sağladığı mükemmel performans, Hero sensörü ve 11 adet programlanabilir düğmesiyle agresif oyunların severek kullanacağı bir ürün. Bu yüzden dünyanın en çok satan oyuncu faresi ünvanının hakkını veriyor. Lightsync RGB ve Logitech G Hub yazılımları sayesinde özelleştirmelerin kolayca yapılabilmesi farenin kullanımının da gayet basit olmasını sağlıyor. Sadece sağ el kullanan oyuncular düşünülerek tasarlanmış olması ürünün tek büyük eksisi gibi görünüyor. Şu anda 550-650 lira fiyat aralığında satın alınabilen Logitech G502 Hero, satın alınabilecek mantıklı bir tercih gibi duruyor. Günümüzde oyuncu fare fiyatlarını düşününce fiyat/performans ürünü demek yanlış olmayacaktır.