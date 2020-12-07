07 Aralık 2020 Pazartesi 12:20 | Son Güncelleme:
Dünyanın en büyük drone'u görücüye çıktı: Yörüngeye uydu taşıyacak
Dünyanın en büyük drone'u tanıtıldı. 24 metre uzunluğu ve 18 metre kanat genişliği ile dikkat çeken Ravn X, her hava şartında kalkış yapabiliyor. Araç için şimdiden 1 milyar dolar değerinde anlaşma imzalandı.
ABD merkezli firma Aevum tarafından geliştirilen, yörüngeye uydu taşıyacak dünyanın en büyük drone'u (İnsansız Hava Aracı) görücüye çıktı.
NTV'nin Engadget'tan aktardığı habere göre göre, Ravn X isimli drone gezegenimizin yörüngesine uyduları taşımak için kullanılacak.
Tam otonom yani insansız bir şekilde çalışacak olan drone 1.6 km uzunluğundaki pistlerden kalkıyor ve yine otonom olarak iniş yapabiliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 metre uzunluğu ve 18 metre kanat genişliği olan Ravn X, her hava şartında kalkış yapabiliyor.
Aevum söz konusu araç için şimdiden 1 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladığı belirtiliyor.