Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Bilinenden 10 kat fazla sıcak... Görülmemiş keşif!

Bilinenden 10 kat fazla sıcak... Görülmemiş keşif!

Bilinenden 10 kat fazla sıcak... Görülmemiş keşif!

Hubble teleskobu, ağır metallerden oluşan futbol topu şeklinde bir öte gezegen keşfetti.

ScienceDaily'nin haberine göre, Hubble, Dünya'ya 900 ışık yılı uzaklıkta WASP-121 sisteminde yer alan ve yıldızına çok yakın dönüş yapan büyük bir gaz kütlesi olan gezegenden yayılan ağır metalleri tespit etti. 
WASP-121b olarak adlandırılan gezegenin, Güneş'ten daha büyük ve daha parlak bir yıldızın yörüngesinde döndüğü, yıldızına tehlikeli biçimde yakın olması sebebiyle, atmosferinin üst katmanında sıcaklığın 2 bin 537 dereceye ulaştığı belirtildi. 

Bu ısının, bilinen gezegen atmosferlerindeki sıcaklığın yaklaşık 10 katı olduğuna dikkat çekilirken, yıldızın, gezegenin atmosferinin üst katmanını mor ötesi ışın sağanağına tutmasının, magnezyum ve gaz halindeki demirin uzay boşluğuna yayılmasına yol açtığı kaydedildi. 

Yıldızıyla neredeyse kucaklaşacak mesafede bulunmasının, gezegenin, yıldızın çekim gücüyle parçalanmanın eşiğinde olduğu anlamına geldiği, bu çekim gücünün gezegenin şeklinin bir futbol topuna benzemesine neden olduğu ifade edildi. 
Keşfin ayrıntıları 'The Astronomical Journal' dergisinde yayımlandı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

14 yıl sonra aşk yeniden!
91 videonun gelirini istiyorum
Burcu Esmersoy'dan kafa karıştıran paylaşım
Takipçisinin mesajına böyle yanıt verdi: Kudurabilirler
Hadise'nin yüzünü düşüren soru!
<p>Sosyal medyanın dilimize yerleştirdiği bir sürü kelime var. Mesela DM´den yürümek. Direkt mesaj a

Sosyal Medyanın Dilimize Kattığı Kelimeler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Beş asırlık Osmanlı camisi ihtişamıyla büyülüyor

İstanbul'un 39 ilçesinde helikopter destekli uygulama