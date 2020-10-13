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  • Dünya'dan 63 ışık yılı uzaklıktaki dış gezegen teleskopla görüntülendi
13 Ekim 2020 Salı 09:44 | Son Güncelleme:

Dünya'dan 63 ışık yılı uzaklıktaki dış gezegen teleskopla görüntülendi

Dünya'dan 63 ışık yılı uzaklıktaki dış gezegen teleskopla görüntülendi
DHA

Almanya'daki bir araştırma enstitüsünde çalışan gökbilimciler, dünyadan 63 ışık yılı uzaklıktaki dış gezegeni Şili'deki bir teleskopla görüntüledi.

Almanya’da Max Planck Astronomi Enstitüsü’nden gökbilimciler, Dünya’dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktaki başka bir yıldız sisteminde ‘b Pictoris c’ adı verilen bir dış gezegenin fotoğrafını paylaştı.

DHA'nın haberine göre, B Pictoris c adı verilen gezegen, uzmanların ‘ışık parıltısını’ görmelerine olanak tanıyan Şili’deki teleskoplar ile görüntülendi. Teleskopların, dış gezegenleri ‘radyal hız’ yöntemi kullanılarak tespit edildiği bildirildi.

Beta Pictoris sisteminde bulunan b Pictoris c’nin, ana yıldızının yörüngesinde bulunan yalnızca ikinci dış gezegen olduğu belirtildi. 

Gezegenin yörüngesine bağlı olarak ana yıldız üzerindeki sürüklenme ve çekmeyi analiz eden ve tipik olarak uzak dünyaları tespit etmek için kullanılan ‘radyal hız’ yönteminin, ilk kez bir dış gezegeni doğrudan gözlemek için kullanıldığı ifade edildi. 

Gözlem programının lideri Sylvestre Lacour’un, “Bu ‘radyal hız’ yöntemiyle tespit edilen bir gezegenin ilk doğrudan teyidi” ifadelerini kullandığı bildirildi.

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