Dünya Güneş'e en yakın konuma ulaştı

Gökbilimciler yaptıkları ölçümlerde, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede hareket eden Dünya'nın, 3 Ocak Cuma günü Güneş'e 4 milyon 830 bin kilometre daha yakın konuma ulaştığını belirledi.

Gökbilimde "perihelyon (günberi) noktası" adı verilen ve her yıl ocak ayında gerçekleşen yaklaşma durumu, Dünya'nın yörüngesinin hafif eliptik şeklinden kaynaklanıyor.

Bu eliptik biçim, Dünya üzerinde farklı iklimlerin yaşanmasını mümkün kılıyor.

Dünya'nın Güneş'ten en uzak olduğu konuma ise "apheliyon (günöte)" adı veriliyor. Apheliyon konumu her yıl temmuz ayı başında ortaya çıkıyor.

Günberi noktasında dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızı, en yüksek seviyesine ulaşıyor. Günöte noktasında da dünya güneş etrafında en yavaş hızıyla dönüyor.

(TRT Haber/AA)