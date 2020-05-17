Dünya devi sosyal medya ağı Twitter 'evden çalışma' modeline geçiyor

Koronavirüs salgını sonrası ofislerini geçici süre ile kapatma kararı alan Twitter, evden çalışma zorunluluğu getirmiş ve evden çalışmayı tercih eden çalışanlara, salgın sona erdiğinde de uzaktan çalışması mümkün olanların bu çalışma modelini sürdürebileceğini duyurdu. Salı günü tüm şirket çalışanlarına gönderdiği elektronik posta ile evden çalışmak isteyenlere destek çıkacağını söyleyen Twitter CEO'su Jack Dorsey, "Ofisleri açmak bizim kararımız. Gelip gelmemek ya da ne zaman gelecekleri ise çalışanlarımızın kararı" ifadelerini kullanmıştı.

‘ÇALIŞANLARIMIZ İSTERSE EVDEN DEVAM EDEBİLECEK’

ABD medyasına konuşan Twitter çalışanlarının başkan yardımcısı Jennifer Christie, "Çalışanlarımızın evden çalışmaları uygun durumdaysa ve bunu sonsuza kadar sürdürmek istiyorlarsa, bunu gerçekleştireceğiz. Değilse, ofislerimiz geri dönmenin güvenli olduğunu düşündüğümüz bazı ek önlemlerle sıcak ve misafirperver benlikleri olacak” ifadeleriyle bu kararı doğruladı. Şirket ayrıca, yüz yüze yapılacak tüm etkinliklerin önümüzdeki yıla kadar yasaklandığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA FİRMA EVDEN ÇALIŞMA MODELİNE GEÇİŞ YAPTI

Twitter yarı kalıcı tele-çalışmaya geçtiği için işe alımlar da yavaşladı. Finansal başvurulara göre, Twitter işgücünü bu yıl yüzde 20 oranında artırmayı planlamıştı. Ancak salgın nedeniyle, bu planı ‘toplam gider büyümesini’ kontrol etmek için değiştirdi ve sadece mühendislik ve güvenlik gibi kritik alanlarda işe alım gerçekleştirdi. ABD'li sosyal medya devinin ardından Facebook, Microsoft, Google ve Amazon da dahil olmak üzere diğer bazı teknoloji şirketleri de evden çalışma modeline geçiş yapmıştı.

DHA