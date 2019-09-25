Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6963
  • 6,2692
  • 280.286
  • 101884
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Dünya devi Huawei'nin sahibinin kızı böyle görüntülendi! Ayak bileğinde...

Dünya devi Huawei'nin sahibinin kızı böyle görüntülendi! Ayak bileğinde...

Dünya devi Huawei'nin sahibinin kızı böyle görüntülendi! Ayak bileğinde...

Kanada'daki bir mahkeme tarafından kefaletle ev hapsine alınan Çin'in en zengin ve en prestijli işadamlarından Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou, Vancouver kentindeki duruşmasına gitmek için evini terk ederken görüntülendi. Ev hapsinde olan Meng Wanzhou'nun ayak bileğindeki elektronik kelepçe dikkatleri çekti

Meng Wanzhou, kalem etek ve bluzdan oluşan mor takımı ve simli stilettolarıyla, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına gülümseyerek selam verdi. Kapı açıldı ve Meng Wanzhou dışarı adımını attı. Flaşlar işte o anda patlamaya başladı.

İlk dikkat çeken, ev hapsinde olan üst düzey yöneticinin ayak bileğindeki elektronik kelepçe oldu.

Huawei'in kurucusunun kızı ve Mali İşler Direktörü Wanzhou, mahkeme salonuna gitmek üzere kendisini bekleyen aracına yöneldi. Wanzhou, hakkındaki ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme, yolsuzluk ve teknoloji hırsızlığı gibi suçlamalar nedeniyle Aralık ayında Kanada'da havaalanında aktarma sırasında gözaltına alınmıştı. Meng, ABD'nin iade talebi nedeniyle Kanada'da önce tutuklanmış, ardından 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest kalmıştı.

Meng, Kanada hükümetine, sınır kontrol ajansına ve emniyetine 'medeni haklarının ağır ihlâli' gerekçesiyle dava açmıştı.Dava gerekçesi olarak ise gözaltının "hukuksuz" ve "keyfi" olarak yapıldığı belirtilmişti. Üstelik yetkililerin "gözaltına alınmasının gerçek gerekçesini sakladıkları, avukatlarına erişimini ve sessiz kalma hakkını engelledikleri" ileri sürülmüştü.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sıla ile Hazer Amani evleniyor mu? İlk açıklama
Sinan ve Burcu'dan manidar paylaşımlar!
Ümit Cem Şenol: 'Hande'nin parasını yemedim'
Serdar Ortaç'tan boşanan manken Chloe Loughnan'dan flaş karar!
Serenay Sarıkaya'ya güçlü rakip
<p>Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Bahçeli´den Erdoğan´a Tebrik Telefonu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

3 ayda 750 bin turist ağırladı

Yaptıkları yaramazlıklardan dolayı suçluluk duyan köpekler