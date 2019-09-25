Dünya devi Huawei'nin sahibinin kızı böyle görüntülendi! Ayak bileğinde...

Meng Wanzhou, kalem etek ve bluzdan oluşan mor takımı ve simli stilettolarıyla, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına gülümseyerek selam verdi. Kapı açıldı ve Meng Wanzhou dışarı adımını attı. Flaşlar işte o anda patlamaya başladı.

İlk dikkat çeken, ev hapsinde olan üst düzey yöneticinin ayak bileğindeki elektronik kelepçe oldu.





Huawei'in kurucusunun kızı ve Mali İşler Direktörü Wanzhou, mahkeme salonuna gitmek üzere kendisini bekleyen aracına yöneldi. Wanzhou, hakkındaki ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme, yolsuzluk ve teknoloji hırsızlığı gibi suçlamalar nedeniyle Aralık ayında Kanada'da havaalanında aktarma sırasında gözaltına alınmıştı. Meng, ABD'nin iade talebi nedeniyle Kanada'da önce tutuklanmış, ardından 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest kalmıştı.





Meng, Kanada hükümetine, sınır kontrol ajansına ve emniyetine 'medeni haklarının ağır ihlâli' gerekçesiyle dava açmıştı.Dava gerekçesi olarak ise gözaltının "hukuksuz" ve "keyfi" olarak yapıldığı belirtilmişti. Üstelik yetkililerin "gözaltına alınmasının gerçek gerekçesini sakladıkları, avukatlarına erişimini ve sessiz kalma hakkını engelledikleri" ileri sürülmüştü.