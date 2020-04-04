Dünya artık daha az sallanıyor

Koronavirüsle mücadele önlemleri, dünyayı daha sakin bir yer haline getirdi ve sessizlik bilim insanlarının da dikkatini çekti. Dünya genelinde sismologlar artık daha az sismik gürültü; yani arabalar, trenler, otobüsler ve insan hareketlerinden kaynaklanan titreşimler gözlemliyor ve bu gürültünün ortadan kalkması nedeniyle, yerkabuğu artık biraz daha az sallanıyor. CNN’in haberine göre bu fenomen, ilk kez Belçika Kraliyet Gözlemevi’nde görevli jeolog ve sismolog Thomas Lecocq tarafından fark edildi.

GÜRÜLTÜ AZALDI



Lecocq’a göre, Mart ortasından bu yana başkent Brüksel’de sismik gürültü yüzde 30-50 oranında azaldı. Belçika’da sosyal mesafe kurallarının uygulanmaya başlaması bu tarihe denkgeliyor.