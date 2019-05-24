Dört ülke Şahi209 için teklifte bulundu

Elektrik enerjisiyle mermi atan elektromanyetik top geliştiren Yeteknoloji, bu alanda üretim yapan ve yapmak isteyen ülkelerin radarına girdi. Sadece 5 ülkenin elinde olan, fakat saha testi aşamasından Türkiye, Çin ve ABD'nin geçebildiği bu teknolojiyi satın almak için Yeteknoloji'ye aralarında Pakistan'ın da bulunduğu dört ülke açık çek verdi. Mermileri barut kullanmadan, ses hızının 6 kat üzerinde fırlatan Şahi209, parayla alınamayacak bir teknoloji içerdiği için Savunma Sanayi Başkanlığı, teklifleri titizlikle değerlendiriyor.



50 KİLOMETRE MENZİL



Sabah'ın haberine göre; Yeteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Fazıl Hızal, 2008'de başladıkları geliştirme çalışmaları sonrası silahın, ilk versiyonu Blok1'in 300 gram mermiyi 10 kilometre uzağa atabildiğini, yeni geliştirilen Şahi209 Blok2'nin ise 1 kilogramlık mermiyi, 50 kilometreye atabilecek özelliğe ulaştığını söyledi. Birçok ülkenin Şahi209'la ilgilendiğini ve satın alma teklifi verdiklerini anlatan Hızal, "Bu silah ve savunma teknolojisi için dost ve müttefik ülkelerden ciddi ilgi var. Türk Silahlı Kuvvetleri teklifleri değerlendiriyor. Şahi209 Blok1 için Savunma Sanayi Başkanlığı'yla tedarik anlaşması yaptık" diye konuştu. Şahi209'un, namlu uzunluğu 7 metre, mermi ağırlığının ise 1 kilogram olduğunu söyleyen Hızal, talep gelmesi halinde 30 saniyede bir olan mermi atma kapasitesinin 10 saniyeye indirilebileceğini vurguladı. Silahın fırlattığı merminin yeni versiyonlarının geliştirildiğini de söyleyen Hızal, zırh delici özelliği bulunan mermilere tahrip maksatlı sistemlerin de eklendiğini belirtti. Hızal, "İçine tahrip edici sistem ve materyallerin de konulduğu mermiler, ses hızının 6 kat üzerinde atış yapabiliyor. Şahi209, çok daha yüksek tahrip etme gücüne sahip" dedi.



SAHA TESTLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ



Fazıl Hızal, geliştirdikleri sistemin kara, hareketli platformlar ve gemi üzerinde konuşlu toplarda kullanılabileceğini söyledi. Temmuz 2018'de Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından resmi kabulü yapılan Şahi209, Türkiye'nin ilk, dünyanın ise sahada test edilen üçüncü elektromanyetik topu olma özelliği taşıyor. Hızal, "Sistemin yeni modelinin saha testleri de başarıyla gerçekleşti" diye konuştu.



FATİH'İN TOPLARINDAN ESİNLENİLDİ



Topa Şahi209 ismi, Fatih'in İstanbul'un surlarını dövdüğü 'Şahi' isimli toptan ve Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olan M.Ö.209'dan esinlenilerek verildi. Hızal, klasik barutlu sisteme göre çok ucuz atış maliyetine sahip olan Şahi209'un, füzelerin yapabileceği hava savunma görevini de daha ucuza yapabileceğini vurguladı.

(Sabah)