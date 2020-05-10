Dinozor çağında dünyanın en tehlikeli yeri neresiydi? Bilim insanları yeni bulgulara erişti

Bir grup bilim insanı, geçtiğimiz günlerde yayımladıkları bir paleontoloji çalışması ile, bundan 100 milyon yıl öncesinde dünyanın en tehlikeli bölgesinin neresi olduğuna ilişkin bulgularını paylaştı.

Aksam.com.tr’nin CNN International’dan aktardığı habere göre, Afrika’nın kuzeyinde “Kem Kem yatakları” olarak anılan Fas-Cezayir sınırında çok çeşitli yırtıcı dinozorların yaşadığını tespit eden bilim insanları, 142 milyon yıl önce başlayıp 65 milyon yıl önce sonra eren Kretase Dönemi’nde bu bölgenin “dünyanın en tehlikeli yeri” olduğu sonucuna ulaştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen fosiller ışığında, günümüzde çölle kaplı bölgede o dönem dev balıklarla dolu bir nehir sisteminin çevresinde çok çeşitli etobur dinozorlar, uçan yırtıcı sürüngenler ve timsah benzeri avcı hayvanların bir arada yaşadıkları tespit edildi.

Söz konusu araştırma ekibinin başında yer alan paleontolojist Nizar İbrahim, bölgenin ne kadar tehlikeli olduğuyla ilgili olarak, “Elinizde bir zaman makinesi olsa ve o bölgeye gidebilseniz, ömrünüz muhtemelen çok kısa sürerdi.” dedi.

Bölgedeki otobur dinozorların sayısının etobur dinozorlarla kıyaslanamayacak kadar az olduğunu kaydeden İbrahim, bu yırtıcıların birbirlerine zarar vermekten ziyade nehir sisteminde bulunan “araba büyüklüğündeki dev balıklar” ile beslendiklerini belirtti.

Bölgede uzunluğu 8-14 metreye, ağırlığı 6-8 tona ulaşabilen Carcharodontosaurus; uzunluğu 15-16 metreye, ağırlığı 6-7 tona ulaşabilen Spinosaurus ve 8 metrelik boyuyla hızlı bir koşucu olduğu düşünülen Deltadromeus gibi yırtıcı dinozorların yaşamış olduğu kaydedildi.