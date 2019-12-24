Detayları ortaya çıktı! Whatsapp'a iki yeni özellik birden

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzunca bir süredir düzenli güncellemeler alıyor ve bu sayede daha da işlevsel bir hale geliyor. Geliştirici ekip, WhatsApp uygulamasına sunduğu yeniliklerle kullanıcılara etkili özellikler sağlıyorlar ve böylelikle daha kullanışlı bir WhatsApp oluşturuyorlar. Şimdi, WhatsApp'ın iOS uygulamasına yakın bir tarihte sunulacak yeni özellikler ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından yapılan son açıklamalar, WhatsApp geliştiricilerinin iOS uygulaması için iki yeni özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Dilerseniz şimdi, WhatsApp 2.20.10 sürümüyle gelecek özelliklere yakından bakalım.

WABetaInfo tarafından yapılan açıklamalara göre WhatsApp ekibinin üzerinde çalıştığı özelliklerden ilki, "Kişi Entegrasyonu" olarak isimlendiriliyor. Bilindiği üzere iPhone sahipleri, iOS 13'le birlikte telefonlarının genel görünümlerinde bazı değişiklikler fark ettiler. Bu değişikliklerden bir tanesi de paylaşım ekranıydı. İşte şimdi bu ekran, WhatsApp kişilerini ve grupları da detaylı olarak içerecek.

Aslına bakacak olursak bu özellik zaten kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Ancak iOS 2.20.10 sürümüyle birlikte WhatsApp, Apple'ın AirDrop ve Mail isimli uygulamaları gibi varsayılan olarak kabul edilecek ve böylelikle de kullanıcıların işleri daha da kolaylaşacak. Üstelik kullanıcılar, WhatsApp kişilerini de ilgili ekranda görüntüleyebilecekler.

WhatsApp geliştiricilerinin iOS kullanıcıları için üzerinde çalıştıkları ikinci yeni özellik ise düşük veri modu. Kullanıcılar, bu modu açtıklarında ve telefonları zayıf bir ağ bağlantısına sahipken, WhatsApp grup ve sohbetlerden gelen medyaları ve sesleri indirmeye çalışmayacak. Böylelikle kullanıcılar, WhatsApp'tan mesaj göndermeye ve mesaj almaya devam edebilecekler.

WhatsApp'ın iOS platformu için geliştirilen 2.20.10 güncellemesinin ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor. Ancak bu iki özelliğin olduğu yeni sürümün, kısa bir süre içerisinde kullanıcılara sunulması bekleniyor. Böylelikle kullanıcılar hem düşük veri modu hem de kişi entegrasyon özelliğini kullanmaya başlayabilecekler. WhatsApp'ın uzun süredir beklenen karanlık modu ile ilgili yeni bir gelişme ise ne yazık ki hala bulunmuyor.

(Webtekno)