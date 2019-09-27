Deprem gibi afetlerde internetsiz de kullanılabilen mesajlaşma uygulamaları
İstanbul'da dün yaşanan 5.8'lik deprem sonrası telefon şebekelerinin çalışmaması, daha büyük bir depremde yaşanabilecek sıkıntıların provası gibiydi adeta. Sevdikleriyle yalnızca WhatsApp üzerinden iletişim kurabilen pek çok insan, internet olmadan da kullanabileceği uygulama arayışına girdi. İşte o uygulamalardan bazıları.
FireChat (Android & iOS)
Gsm baz istasyonu veya kablosuz ağ olmayan alanlarda cep telefonlarının birbirine aktarma istasyonu olarak hizmet verdiği, ötede erişilebilir mesafede bir cep telefonu olduğu sürece wi-fi veya bluetooth üzerinden sonsuz zincirleme mesaj ve fotoğraf iletimi sağlayabiliyor.
Bridgefy (Android & iOS)
İnternet ya da sms gerektirmeden, programı yüklemiş olan cihazların bluetooth'unu kullanarak mesaj aktarımı yapıyor.
Vojer (iOS)
The Serval Mesh (Android)
Signal Offline Messenger (Android)