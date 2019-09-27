Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6773
  • 6,2061
  • 273.186
  • 103475
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Deprem gibi afetlerde internetsiz de kullanılabilen mesajlaşma uygulamaları

Deprem gibi afetlerde internetsiz de kullanılabilen mesajlaşma uygulamaları

Deprem gibi afetlerde internetsiz de kullanılabilen mesajlaşma uygulamaları

İstanbul'da dün yaşanan 5.8'lik deprem sonrası telefon şebekelerinin çalışmaması, daha büyük bir depremde yaşanabilecek sıkıntıların provası gibiydi adeta. Sevdikleriyle yalnızca WhatsApp üzerinden iletişim kurabilen pek çok insan, internet olmadan da kullanabileceği uygulama arayışına girdi. İşte o uygulamalardan bazıları.

FireChat (Android & iOS)

 

Gsm baz istasyonu veya kablosuz ağ olmayan alanlarda cep telefonlarının birbirine aktarma istasyonu olarak hizmet verdiği, ötede erişilebilir mesafede bir cep telefonu olduğu sürece wi-fi veya bluetooth üzerinden sonsuz zincirleme mesaj ve fotoğraf iletimi sağlayabiliyor.

Bridgefy (Android & iOS)

 

İnternet ya da sms gerektirmeden, programı yüklemiş olan cihazların bluetooth'unu kullanarak mesaj aktarımı yapıyor. 

Vojer (iOS)

The Serval Mesh (Android)

Signal Offline Messenger (Android)

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki'nin deprem paylaşımı tepki çekti!
Tekrar birliktelik olur mu?
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi
'Ülkemi terk etmem'
Ebru Gündeş'in değişimi olay oldu
<p>Başkan Erdoğan´ın açıklamaları şöyle:</p> <p>Hava sahamıza girdiğimiz anda İstanbul ve çevresi

Başkan Erdoğan´dan Deprem Sonrası İlk Açıklama!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Deprem Avcılar Merkez Camisi'nin minaresi yıkıldı

Depreme dişçide yakalanan insanların panik anları