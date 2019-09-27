Deprem gibi afetlerde internetsiz de kullanılabilen mesajlaşma uygulamaları

FireChat (Android & iOS)

Gsm baz istasyonu veya kablosuz ağ olmayan alanlarda cep telefonlarının birbirine aktarma istasyonu olarak hizmet verdiği, ötede erişilebilir mesafede bir cep telefonu olduğu sürece wi-fi veya bluetooth üzerinden sonsuz zincirleme mesaj ve fotoğraf iletimi sağlayabiliyor.

Bridgefy (Android & iOS)

İnternet ya da sms gerektirmeden, programı yüklemiş olan cihazların bluetooth'unu kullanarak mesaj aktarımı yapıyor.

Vojer (iOS)

The Serval Mesh (Android)

Signal Offline Messenger (Android)