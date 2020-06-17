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  3. Çok konuşulacak araştırma: Samanyolu Galaksisi'nde başka 'Dünyalar' olabilir
17 Haziran 2020 Çarşamba 13:29 | Son Güncelleme:

Çok konuşulacak araştırma: Samanyolu Galaksisi'nde başka 'Dünyalar' olabilir

Çok konuşulacak araştırma: Samanyolu Galaksisi'nde başka 'Dünyalar' olabilir

Samanyolu Galaksisi'nde Güneş'e benzeyen her 5 yıldızın yörüngesinde Dünya benzeri bir gezegenin var olabileceği bildirildi.

Science Daily'nin haberine göre, 2018'de yakıtının bitmesi üzerine emekliye ayrılan Kepler Uzay Teleskobu'nun verisini kullanan Kanada'daki British Columbia Üniversitesinde görevli gök bilimciler Samanyolu'nda Güneş gibi G tipi yıldızların yörüngesinde yaşam için elverişli kuşakta yer alan gezegenlerin muhtemel sayısını hesap etti.

Çalışma ekibinde yer alan Michelle Kunimoto, hesaplamayı, her G-tipi yıldız için 0,18 Dünya benzeri gezegen üst limitinden yaptıklarını söyledi.

Gök bilimci Jaymie Matthews de Samanyolu'nda 400 milyar kadar yıldızın bulunduğunu, yüzde 7'sinin G-tipi sınıfına girdiğini, bunun da 6 milyar kadar yıldızın Dünya benzeri gezegenlere sahip olabileceği, bir diğer deyişle Güneş'e benzeyen her 5 yıldızın yörüngesinde Dünya benzeri bir gezegenin var olabileceği anlamına geldiğini ifade etti.

Çalışmanın ayrıntıları "The Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

(AA)

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