Çin-Rus ortak girişimi uzun menzilli jette önemli gelişme

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Çinli Chinese Comac ve Rus Russian United Aircraft Corporation ortak girişimi olan CRAIC CR929 uzun menzilli 250 ila 320 kişilik geniş gövdeli yolcu uçağının modelinin rüzgâr tüneli testi tamamlandığı bildirildi.

Merkez Aerohidrodinamik Enstitüsü (TsAGI) tarafından yapılan açıklamada, "CRAIC CR929 uçağının 1:39 ölçekli modeli Transonik T-128 rüzgar tünelinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi." denildi.

Çinli Comac ve Rus Russian United Aircraft Corporation (UAC) arasında 50-50 ortak girişim olan Çin-Rusya Ticari Uçakları Uluslararası Şirketi (CRAIC), uçağın geliştirilmesinde ana yetkili konumunda bulunuyor.

Mevcut testler Moskova'da yapıldı, ancak benzer testler bu yılın başlarında Çin ve Avrupa Birliği'nde de (AB) yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CRAIC yetkilisi, “Farklı ülkelerde yapılan bir dizi test sonuçları doğru bir şekilde karşılaştırabileceğimiz verileri toplamamızı sağladı. Elde edilen bilgiler, CR929 uçağının aerodinamik özelliklerini tam ölçekli uçuş koşullarında daha doğru bir şekilde tahmin etmemize olanak tanıyacaktır. ”ifadelerini kullandı.