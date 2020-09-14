Çinli uygulamada yeni gelişme... TikTok Microsoft'a satılmayacak

Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li bir şirkete satılması için TikTok'a verilen sürenin uzatılmayacağını duyurmasının ardından, uygulamanın ABD operasyonlarını almak için görüşmelerde bulunan Microsoft'tan açıklama geldi.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, ByteDance'in TikTok’un ABD operasyonlarını Microsoft'a satmayacağını şirkete bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Ulusal güvenlik çıkarlarını korurken, teklifimizin TikTok kullanıcıları için iyi olacağından emindik." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, The Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, ByteDance'in TikTok’un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı kaydedildi. Söz konusu haberde, anlaşmanın büyük olasılıkla doğrudan bir satış olarak yapılandırılmayacağı belirtildi.

TRUMP TİKTOK'U 15 EYLÜL'DE YASAKLAYACAKLARINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.



Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.



Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.

Son olarak Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak." ifadelerini kullanmıştı.