Çinin uzaya gönderdiği askeri gözetleme uydusu başarısız oldu

TM Dijital Haber Merkezi

Çin, 22 Mayıs'ta Taiyuan Uydu Başlatma Merkezinden yeni bir uzaktan algılama uydusu olan Yaogan Weixing-33'ü, Long March 4C (Chang Zheng 4C) roketi kullanılarak LC9 kompleksinden fırlattı. Ancak roketin son aşamasında meydana gelen bir sorun nedeniyle uydunun yörüngesine ulaşamadığı bildirildi.

Çin medyası yeni uyduyu, bilimsel deneyler, arazi araştırması, mahsul verimi değerlendirmesi ve afet izlemesi için kullanılacak yeni bir uzaktan algılama uydusu olarak adlandırıyor. Ancak analistler Yaogan Weixing serisinin son gönderilen uydularından yola çıkarak bu uydu sınıfının askeri amaçlar için kullanıldığına inanıyorlar.

Analistler, mevcut NOTAM navigasyon uyarıları dikkate alındığında, yeni uydunun, Şangay Uzay Bilimleri Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen yeni bir sentetik açıklıklı radarlar (SAR) keşif uydusu olan Yaogan-29 serisinin ikincisi olmasının muhtemel olduğu söylüyorlar.

Yaogan Weixing-29, 26 Mart 2015 tarihinde, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezinden Long March 4C roketi kullanılarak fırlatıldı. Bu uydular, 97.8 derecelik bir eğim ile 615 kilometre yörüngede çalışmaktadır.

Yaogan Weixing serisi uydular ilk kez 2006 yılında Yaogan Wixing-1'in lansmanı ile ortaya çıktı. Uydu 27 Nisan’da fırlatıldı ve Jianbing-5 askeri uydu serisinin ilki oldu. SAST tarafından geliştirilen ilk nesil SAR keşif uyduydu.

Dünkü uyduyu fırlatan Long March 4C fırlatma aracı 2016 yılının Ağustos ayında benzer bir fırlatma ile bir sivil Dünya gözlem takım uydusunun parçası olan Gaofen-10 uydusunu fırlatmış ancak yine roketin son aşamasında çıkan sorun nedeni ile fırlatma başarısızlıkla sonuçlanmıştı.