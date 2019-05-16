Çinin Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği uzay aracı yeni görüntüler gönderdi

TM Dijital Haber Merkezi

8 Aralık 2018’de dünyadan yola çıkan Çin'in uzay aracı Chang'e-4, 3 Ocak'ta ayın görünmeyen tarafına inerek tarihte bir ilki gerçekleştirmiş ve ilk görüntülerini göndermişti. Çin'in uzay aracı, yaklaşık bir haftalık beşinci “uyku modu”nun ardından Ay’ın görünmeyen tarafından çekilen çarpıcı yeni görüntüleri Dünya'ya gönderdi.

Chang'e-4 görevi, bir iniş ve bir keşif aracı olmak üzere (Yutu-2) iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan keşif aracı, inişin gerçekleşmesiyle beraber iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başladı. Keşif aracı Yutu-2, Ay'dan Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraflar göndermesinin yanı sıra çeşitli deneyler de gerçekleştiriyor.

Gezici keşif aracı Yutu-2, iniş aracı Chang'e-4'ü ve Ay'ın yüzeyine bıraktığı kendi izlerini görüntülüyor

Yutu-2 misyonunun amaçları arasında Ay’ın uzak tarafının keşfedilmesi ve Ay’ın Dünya'ya bakan tarafı ile hedef alanı (görünmeyen taraf) arasındaki kimyasal farklılıkların analizi bulunuyor.

Çarpışma kraterlerinin yakın mesafeden algılanması

Chang'e 4'ün görevinde henüz ilginç bir keşif ortaya çıkmadı, ancak projeye katılan bilim adamları araştırma yapılan bölgenin Ay mantosunun mineralojisini ortaya çıkarabilecek malzemenin potansiyel kanıtlarını gösterdiğini söyledi.

CHANG'E-4 BEKLENTİLERİ ÇOKTAN AŞTI

Araştırmacılar uzay aracının ömrünün toplam üç ay dayanacak şekilde tasarlandığını, ancak aracın dördüncü ayını da başarıyla tamamlayıp, beşinci ayına girdiğini belirttiler.