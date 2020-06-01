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  3. Çin, yörüngeye iki yeni teknoloji deney uydusu gönderdi
01 Haziran 2020 Pazartesi 11:59 | Son Güncelleme:

Çin, yörüngeye iki yeni teknoloji deney uydusu gönderdi

Çin, yörüngeye iki yeni teknoloji deney uydusu gönderdi

Son Dakika Haberleri.. Çin, cumartesi gönderdiği iki teknoloji deney uydusunun ardından yörüngeye iki uydu daha gönderdi.

Global Times'daki haberde, uyduların, dün yerel saatle 16.53'te Çin'in kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle yörüngeye gönderildiği belirtildi.

Uydulardan birinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nde yer alan inşaat projeleri, şehir planlama ve afet yönetimi için kullanılacağı kaydedildi.

Çin, cumartesi yörüngeye dünya gözlem teknoloji deneyi için iki uydu göndermişti.

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