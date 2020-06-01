Çin, yörüngeye iki yeni teknoloji deney uydusu gönderdi

Global Times'daki haberde, uyduların, dün yerel saatle 16.53'te Çin'in kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle yörüngeye gönderildiği belirtildi.

Uydulardan birinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nde yer alan inşaat projeleri, şehir planlama ve afet yönetimi için kullanılacağı kaydedildi.

Çin, cumartesi yörüngeye dünya gözlem teknoloji deneyi için iki uydu göndermişti.