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Çin, yeni nükleer kapasiteli balistik füzesini sergiledi

Çin, yeni nükleer kapasiteli balistik füzesini sergiledi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında yapılan askeri geçit töreninde JL-2 nükleer kapasiteli balistik füzesi ilk kez görücüye çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Çin, Pekin'deki Ulusal Gün geçit töreninde ilk kez teknolojisi DF-31 kıtalararası balistik füzelere (ICBM) dayanan yeni JL-2 nükleer kapasiteli, denizaltından fırlatılan balistik füzesinin (SLBM) sergiledi.

Geçit töreninde 12 adeti sergilenen füzenin, Halkın Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) tarafından kullanıldığı bildirildi.

JL-2, DF-31 uzun menzilli, üç aşamalı, katı yakıtlı roket ICBM'in denizaltılardan başlatılan bir sürümü olarak tanıtıldı.

Uzmanlar, JL-2'nin Type 094 (Jin-sınıfı) denizaltılarıyla uyumlu oduğunu aktardı. ABD Savunma Bakanlığı, Ağustos 2018'de yayınlanan bir raporda, füzelerle donatılan Type 094 denizaltılarının Çin'in ilk güvenilir, deniz temelli nükleer caydırıcılığını temsil ettiğini söylemişti.

Ayrıca Çin'in üçüncü nesil SLBM'sini, JL-3'ün geliştirilmeye başlandığı bildirildi. Haziran ayında Çin’in birçok eyaletinde tanımlanamayan bir uçan cisim görülmüş, bu cismi askeri analistler, Bohai Denizi ve Bohai Boğazları’nın programlanmış bir askeri testine denk geldiğini ve bunun JL-3’ün bir test lansmanı olduğunu iddia etmişti.

Geçit töreninden JL-2 nükleer kapasiteli balistik füzesine ait bazı görüntüler:

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