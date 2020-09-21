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21 Eylül 2020 Pazartesi 18:49 | Son Güncelleme:

Çin uzaya okyanus gözlem uydusu gönderdi

Çin uzaya okyanus gözlem uydusu gönderdi
AA

Çin hükümeti, üçüncü okyanus gözlem uydusunu uzaya fırlattı.

Hay Yang (Okyanus)-2C uydusu Long Mach (Uzun Yürüyüş)-4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Çin Uzay Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi tarafından geliştirilen HY-2C genel anlamda okyanus hakkında veri toplayacak ve okyanus gözlemi için daha önce fırlatılan HY-2B ve HY-2D uydularıyla bağlantı kuracak.

Fırlatma işlemi, Long March roket serisinin 347'inci misyonu olarak kayıtlara geçti.

Çin geçen hafta uzaya 9 uyduyu göndermişti.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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