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  3. Çin uzaya Gao Fın- 903 yer gözlem uydusunu gönderdi
17 Haziran 2020 Çarşamba 19:44 | Son Güncelleme:

Çin uzaya Gao Fın- 903 yer gözlem uydusunu gönderdi

Çin uzaya Gao Fın- 903 yer gözlem uydusunu gönderdi

Çin uzaya yer gözlem uydusu Gao Fın-903'ü gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Gao Fın- 903 yer gözlem uydusu, Çin'in Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 15.19'da fırlatıldı.

Long March-2D taşıyıcı roketiyle yörüngesine gönderilen uydu, optik uzaktan algılama teknolojisiyle bir metre altında çözünürlükle görüntü toplayacak.

Uydu, genel anlamda arazi gözlem, şehir planlama, yol şebekelerinin tasarımı, ürün hasat tahmini, doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacak.

Gao Fın-903 ile iki mini uydu daha yörüngeye gönderildi. Uydulardan biri gemi ve uçak seferlerine ilişkin bilgi toplayacak, diğeri nano uydu teknolojilerini test etmek için hizmet verecek.

Çin, Gao Fın projesini, yerküre üzerinde daha net görüntü sağlayabilmek amacıyla 2010'da başlatmıştı. Bu bağlamda Gao Fın-1 2013'te, Gao Fın-2 2014"te, Gao Fın-3 2016'da, Gao Fın-4 2015'te, Gao Fın-5 Mayıs 2018'de, Gao Fın-6 ise Haziran 2018'de, Gao Fın yörüngelerine gönderilmişti.

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