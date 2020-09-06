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  3. Çin SpaceX'e rakip oldu... Yeniden kullanılabilir roketi 2 gün yörüngede kaldı
06 Eylül 2020 Pazar 23:13 | Son Güncelleme:

Çin SpaceX'e rakip oldu... Yeniden kullanılabilir roketi 2 gün yörüngede kaldı

Çin SpaceX'e rakip oldu... Yeniden kullanılabilir roketi 2 gün yörüngede kaldı

Çin'in ABD Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen X-37B projesinden bile daha gizli saklı ilerleyen yeniden kullanılabilir uzay aracı projesinden haber geldi. Çin'e göre araç yörüngede 2 gün geçirip tekrar yere indi.

Uzay çalışmalarında Çin, ABD ile arasındaki önemli açıklardan birini kapatmayı başarmış olabilir. Asyalı devin bir süredir kendi yeniden kullanılabilir uzay aracı geliştirme çalışmasına dair yeni haberler ortaya çıktı.

Webtekno.com.tr'nin haberine göre, Çin’de faaliyet gösteren Xinhua Haber Ajansı’na göre deneysel bir yeniden kullanılabilir uzay aracı, yörüngede 2 gün geçirdikten sonra 6 Eylül’de başarılı bir şekilde gezegen yüzeyine iniş gerçekleştirmeyi başardı.

GİZLİLİKTEN ÖDÜN VERMİYOR

Çin bu açıklama için bir fotoğraf bile vermeyerek projede gizliliğe ne kadar önem verdiğini de bir kez daha ortaya koymuş oldu. Yayınlanan haberlerin dışında projenin gerçekleştirildiğini ve başarılı olduğunu gösteren hiçbir detay bulunmuyor.

Öte yandan şu ana kadar çıkan haberlere baktığımızda bu çalışmaların ABD’nin X-37B uzay uçağı çalışmalarının rakibi olabileceği göze çarpıyor. Çin, 2017 yılında uçak benzeri yeniden kullanılabilir bir uzay aracı üretmek istediğini açıklamıştı. Hedeflerini de 2020 yılı olarak belirlemişlerdi.

Çinli yetkililer aracın 2025 yılında hazır olmasını ve uzay turizminde kullanılmasını hedefliyor. Yani araçları kullanma şekilleri ABD’li kurumların planlarından daha farklı olacak. Tabii şimdiye kadar hiçbir görüntü olmadığı için yalnızca tahmin yürütebiliyoruz.

Çin medyasında yapılan haberler olayı “önemli atılım” olarak nitelendirirken, bu araç sayesinde uzaya gitmenin daha ucuz olacağını ve “uzayın barışçıl kullanımı için” daha geçerli bir çözüm sunacağını dile getirdi. Yani uzaya bir şeyler taşımak bu sayede çok daha kolay ve ucuz olabilir.

Roketin kalkışına dair detaylar paylaşan Çinli yetkliler, aracın eski bir roket sistemi olan Long March 2F ile yörüngeye gönderildiğini söyledi. Yeni araç şimdilik kendi başına kalkış yapamıyor ve yörüngeye gitmek için yardıma ihtiyaç duyuyor. Bakalım Çin, ABD'yi uzay yarışında geride bırakabilecek mi, yoksa daha farklı bir alanda mı ilerleyecek?

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