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  • Çin, Ay'a insansız hava aracı gönderiyor... Örnekler getiren üçüncü ülke olacak
23 Kasım 2020 Pazartesi 23:28 | Son Güncelleme:

Çin, Ay'a insansız hava aracı gönderiyor... Örnekler getiren üçüncü ülke olacak

Çin, Ay'a insansız hava aracı gönderiyor... Örnekler getiren üçüncü ülke olacak

Çin, uzay araştırmaları için Ay'a insansız hava aracı göndereceğini duyurdu. Uzay aracının Ay'dan 2 kilogram civarı kaya ve toprak örnekleri toplaması hedefleniyor.

Çin, Ay'ın yüzeyinden örnek toplaması planlanan Chang'e 5 aracını uzaya fırlattı.

Chang'e 5'in 4 modülünün, Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatıldığı belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, aracın Ay'a varmasının 3 gün süreceği ifade edildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) göre, Chang'e 5'in temel görevi Ay'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilo ağırlığında örneği Dünya'ya geri getirmek.

Chang'e 5'in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin'in uzay programında önemli bir gelişme kaydedileceği belirtiliyor.

2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

Editör: <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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