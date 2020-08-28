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  3. Çin: ABD WeChat'i yasaklarsa biz de Apple'ı boykot ederiz
28 Ağustos 2020 Cuma 17:07 | Son Güncelleme:

Çin: ABD WeChat'i yasaklarsa biz de Apple'ı boykot ederiz

Çin: ABD WeChat'i yasaklarsa biz de Apple'ı boykot ederiz

Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) WeChat uygulamasını yasaklaması durumunda kendilerinin de Apple'ı boykot edebileceklerini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımda Trump yönetimini "korsancılık" ile suçlayarak "Eğer WeChat, ABD'de yasaklanırsa Çinli kullanıcılar Apple'ı boykot edecek" açıklamasında bulundu.

Ntv.com.tr'nin haberine göre, Çin sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapılan bir ankete dikkat çeken Sözcü Lijan, Çin merkezli sesli ve yazılı mesajlaşmaya yarayan mesaj servisi WeChat'in, ABD'de kara listeye girmesi durumunda katılımcıların yaklaşık yüzde 95'inin başta iPhone olmak üzere tüm Apple ürünlerini boykot edebileceğini ifade etti.

WeChat'in çoğu Çin'de bulunan 1,2 milyardan fazla aktif kullanıcısı var.

Bu ayın başlarında, ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki aydan itibaren WeChat ile ilgili tüm ABD işlemlerini engelleyecek bir idari emir imzaladı.

Yasak, potansiyel olarak Apple ve diğer ABD firmalarının mesajlaşma uygulamasını uygulama mağazalarından kaldırmasını gerektirebilir.

"EKONOMİK ZORBALIK"

Zhao Lijm, WeChat yasağının ideolojik olarak yönlendirilen bir "ekonomik zorbalık" şekli olduğunu ifade ederek Washington’un ABD dışındaki şirketleri "ulusal güvenlik" kisvesi altında kapatma girişimlerini kınadı.

TikTok ile WeChat konusunda, deyim yerindeyse, yaşanan 'kan davası', Washington ile Pekin arasındaki artan siyasi ve ekonomik gerilimlerin ortasında yer alıyor.

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