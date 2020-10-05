Çalışmalara başlandı: Yerli scooter geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli elektrikli scooterların üretimi için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

İHA'da yer alan haberde Bakan Adil Karaismailoğlu, mobil araçlar ve scooterlar hakkında programda bir konuşma yaptı.

Bakanlık olarak, hareketlilik bir başka değişle mobilite kavramını çok önemsediklerini belirten Karaismailoğlu şunları söyledi:

“Üniversiteler, özel sektör ve kamudaki paydaşlarımızla eylül ayı içerisinde bir araya gelerek ortak akıl toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıda yapılacak düzenlemeler hususunda paydaşlarımızın görüşlerinden yararlandık. Söz konusu görüşler hususunda mikro hareketlilik sistemi eylem planımızı tamamladık. En kısa zamanda yürürlüğe girecek. Böylece mikro hareketlilik araçlarıyla verilecek hizmet hususunda güvenlik, rekabet ve sürdürülebilirlik boyutlarını denetlenebilir bir çerçeveye almış olacağız”

"YERLİ SCOTTERLAR İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Yerli scotter hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu sözlerine şunları ekledi:

“Günümüzde geleneksel araçlar yerine, çevreci, alternatif yakıtlı, paylaşımlı, otonom, sürüş konforu ve emniyet sürüş hareketlilik yerini almaktadır. Kent içi ulaşımda, geleneksel ulaşım yerine elektrikli scotterlar, elektrikli araçlar, otonom araçlar, uçan araçlar ve dronlar gözle görülür bir şekilde varlıklarını hissediyorlar. Türkiye’de 35 binin üzerinde e-scotter bulunmaktadır, 3 milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanmaktadır. Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarımız kısa mesafe hareketlerini, toplu taşıma araçları yerine mikro mobilite araçlarıyla gerçekleştirmektedirler. Bu araçlarla üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirildiği takdirde dezavantajlı yolcularımız için çeşitli olanaklar sağlayabiliriz”

Bakan Karaismailoğlu ile üniversite yönetimi arasında üniversitede kurulacak “Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi’nin protokolü imzalandı.