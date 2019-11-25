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  3. Bugün ve yarın icra edilecek: Ankara'da S-400 testleri mi başlıyor?

Bugün ve yarın icra edilecek: Ankara'da S-400 testleri mi başlıyor?

Bugün ve yarın icra edilecek: Ankara'da S-400 testleri mi başlıyor"

Ankara valiliği, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında, bugün ve yarın F-16’lar ve diğer hava araçları ile yapılacak yüksek ve alçak irtifa test uçuşları gerçekleştirileceğini bildirdi. Uzmanlar, bu uçuşların S-400'lerin uçaklarımızı tanıma sortileri olduğunu iddia etti.

TM Dijital Haber Merkezi

Ankara Valiliği, Ankara semalarında gerçekleştirilecek F-16 uçuşu sırasında alçak ve yüksek irtifa uçuşu yapılacağını bu nedenle halkın endişeye kapılmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, uçuşların pazartesi ve salı günleri yapılacağı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

“Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur.”

S-400’LERİN RADARLARI TEST EDİLECEK

Yapılan açıklamayla alakalı uzmanlar, bu uçuşların Ankara Mürted Hava Üssü’nde bulunan S-400 sistemlerinin radar teşhis, tespit, takip, yüksek irtifa, alçak irtifa tanıma ve hazırsa IFF (dost düşman tanıma sistemi) test edileceğini iddia ettiler.

Öte yandan bu testlerin 2 günde bitmeyeceği, testlerin aralıklarla aylarca devam edeceği bilgisi de bildirildi.


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