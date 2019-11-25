Bugün ve yarın icra edilecek: Ankara'da S-400 testleri mi başlıyor?

TM Dijital Haber Merkezi

Ankara Valiliği, Ankara semalarında gerçekleştirilecek F-16 uçuşu sırasında alçak ve yüksek irtifa uçuşu yapılacağını bu nedenle halkın endişeye kapılmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, uçuşların pazartesi ve salı günleri yapılacağı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

“Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur.”

S-400’LERİN RADARLARI TEST EDİLECEK

Yapılan açıklamayla alakalı uzmanlar, bu uçuşların Ankara Mürted Hava Üssü’nde bulunan S-400 sistemlerinin radar teşhis, tespit, takip, yüksek irtifa, alçak irtifa tanıma ve hazırsa IFF (dost düşman tanıma sistemi) test edileceğini iddia ettiler.

Öte yandan bu testlerin 2 günde bitmeyeceği, testlerin aralıklarla aylarca devam edeceği bilgisi de bildirildi.