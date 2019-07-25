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Bugün fark edilen asteroit dünyayı adeta sıyırarak geçti

Bugün fark edilen asteroit dünyayı adeta sıyırarak geçti

100 metre genişliğinde bir asteroit, bugün Dünya'nın sadece 70 bin kilometre uzaklığından geçti. Bu durum, asteroidin dünyaya yakın geçişinden sadece birkaç saat önce fark edildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Brezilya'da bulunan SONEAR gözlemevi tarafından keşfedilen 100 metre genişliğindeki bir asteroidin bugün Dünya'nın sadece 70 bin kilometre uzaklığından geçtiği bildirildi. Bu durumun ise asteroidin dünyaya yakın geçişinden sadece birkaç saat önce fark edildiği aktarıldı.

Gökbilimciler bu olayla birlikte, “Potansiyel olarak tehlikeli asteroitlerin bizden gizlenebileceğini ve biz fark etmeden nasıl tehlike oluşturabileceklerini tekrar görmüş olduk.” yorumunda bulundular.

NASA, Aralık 2018’de devasa bir meteorun Dünya atmosferine çarptığını duyurmuş, söz konusu olay, son 30 yılda görülen en büyük ikinci meteor çarpması olarak kayıtlara geçmişti.

NASA’dan yapılan açıklamada, meteorun Hiroşima’ya atılan atom bombasından salınan enerjinin 10 katı yüksek bir enerjiyle patladığı da aktarılmıştı.

Devasa meteorun dünyaya giriş anı ancak yaklaşık bir yıl sonra NASA’nın Terra uydusunun Çok Açılı Görüntüleme Spektroradyometresini (MISR) inceleyen gökbilimciler fark etmişti. NASA, elde edilen görüntüleri çevrimiçi olarak yayımlamıştı.

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