28 Kasım 2020 Cumartesi 00:47 | Son Güncelleme:
Bu robot kovid testi yapıyor... Çektiği röntgeni göğsünde gösteriyor
Mısır'ın başkenti Kahire'de Kovid-19'un ikinci dalgasıyla mücadele ederken bir mucit, korona hastaları için Cira 3 adı verilen bir robot geliştirdi.
Robot, Kovid-19’u test edebiliyor, hastaların ateşini ölçebiliyor hatta maske takmazlarsa onları uyarıyor. Robot, kan testi yapabiliyor hatta ekokardiyogram ve röntgen de çekebiliyor. Çektiği röntgen sonuçlarını da göğsünde bulunan ekrandan yansıtıyor. İnsana benzer kafaya, yüze ve robotik elllere sahip robot hakkında konuşan robotun mucidi Mahmoud el-Komy, “Tasarlarken robotun insan gibi görünmesini istedim. Zaten hasta olan kişilerin bir de kutu gibi bir cihazla karşılaşmasını istemedim” ifadelerini kullandı.