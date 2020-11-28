Bu robot kovid testi yapıyor... Çektiği röntgeni göğsünde gösteriyor

Robot, Kovid-19’u test edebiliyor, hastaların ateşini ölçebiliyor hatta maske takmazlarsa onları uyarıyor. Robot, kan testi yapabiliyor hatta ekokardiyogram ve röntgen de çekebiliyor. Çektiği röntgen sonuçlarını da göğsünde bulunan ekrandan yansıtıyor. İnsana benzer kafaya, yüze ve robotik elllere sahip robot hakkında konuşan robotun mucidi Mahmoud el-Komy, “Tasarlarken robotun insan gibi görünmesini istedim. Zaten hasta olan kişilerin bir de kutu gibi bir cihazla karşılaşmasını istemedim” ifadelerini kullandı.