BTK'dan elektronik haberleşmede yeni hamle

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Japonya, Güney Kore, Rusya ve İran'ın da aralarında bulunduğu 37 ülkenin ilgili kuruluşlarıyla elektronik haberleşme sektöründe iş birliği yapıyor. Son olarak Benin ve İsveç ile imzalanan anlaşmalar, uzman değişiminden ortak çalıştaylara, uygulama paylaşımından mevzuat düzenlemelerine kadar pek çok konuyu kapsıyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BTK, ülkenin elektronik haberleşme sektörüne yön vermenin yanında uluslararası gelişmeleri de yakından izliyor. Kurum bu kapsamda Japonya, Güney Kore, Rusya, İran, Bulgaristan, Afganistan, Nijer, Tunus, Tayland, Bosna-Hersek ve Kuveyt'in de aralarında olduğu 37 ülkeyle mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşmalar, bilgi ve dokümanların değişimi, uzman değişimi, ikili istişareler, ortak teknik çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri ve eğitim programları yapılması dahil çeşitli iş birliklerini içeriyor.

2 ÜLKE DAHA EKLENDİ

BTK son olarak Benin ve İsveç'in ilgili kuruluşlarıyla mutabakat zaptı imzaladı. BTK ile Benin'deki muadili Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyici Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı, 2014'te yapılan anlaşmanın değişen koşullara göre düzenlenmesini amaçlıyor. Karşılıklı fayda temelinde iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenen zapt ile Türkiye ve Benin'in haberleşme ve posta endüstrisinde bilgi değişimi teşvik edilecek. Elektronik haberleşme pazarlarının, posta hizmetlerinin ve bilgi teknolojilerinin kullanımının düzenlenmesi, çeşitli uygulamalar ve diğer hususlarda karşılıklı iş birliği yapılacak. Ayrıca, elektronik haberleşme düzenlemeleri alanında en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, telekomünikasyon hizmetleri ve teknolojilerinde uzman ziyaretleri ve ortak çalışma grupları oluşturulması iş birliği kapsamında olacak.

İSVEÇ POSTA VE TELEKOM KURUMU İLE İŞ BİRLİĞİ

BTK'nin, İsveç Posta ve Telekom Kurumu ile imzaladığı mutabakat zaptına göre de iki kurum elektronik haberleşme sektörüne ilişkin hususlarda karşılıklı bilgi, tecrübe ve uzman değişimi yoluyla iş birliği yapacak. Kurumlar, elektronik haberleşme pazarları, bilgi teknolojilerinin kullanımı ve posta hizmetlerinin düzenlenmesi için iş birliğine gidecek. Doküman ve uzman değişimi, ikili istişareler, ortak teknik çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri, eğitim programları düzenlenmesi, elektronik haberleşme düzenlemeleri alanında en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, telekomünikasyon hizmetleri ve teknolojilerinde uzman ziyaretleri gibi alanlar iş birliği yürütülecek alanlar olacak. Ayrıca, bu iş birliğinin, kurumlarla sınırlı kalmayıp iki ülkenin özel sektörünü de içerecek şekilde genişletilmesi ve güçlendirilmesi öngörülüyor.

(AA)