BTK IMEI sorgulaması nasıl yapılıyor? BTK IMEI telefon kayıtlı mı değil mi?

İnternet ortamı üzerinde yer alan ve tüm tüketicilerin ücretsiz olarak internete erişim sağlayabildiği her noktadan kullanabilmekte olduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun online IMEI sorgulama ekranı üzerinden bir akıllı cep telefonu veya tablet bilgisayar ürününün çalıntı olup, olmadığını öğrenebilmek mümkün oluyor.

Cep telefonları yaşadığımız bu dönemde en çok kullanılan teknolojik cihaz. Cep telefonu artık lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldi. Neredeyse tüm iletişim cep telefonlarıyla sağlanıyor. Cep telefonlarının internet üzerine açılması ve akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle telefonların önemi daha da arttı. Kişisel olarak cep telefonu sahibi olan kişi sayısı milyonları geçti. Akıllı telefon kullanımı bu kadar artıp, hayatımızın içerisine bu kadar girdiği bu dönemlerde telefonların güvenliği konusu gündeme geliyor. İkinci el cep telefonu alan kişi sayısı da neredeyse sıfır cep telefonu satın alan kişi sayısı kadar fazla. Yurt içinde telefon alımının haricinde yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye cep telefonu da getirilebiliyor.

Getirilen telefon eğer pasaporta kayıt edilirse hiçbir sıkıntı olmadan ülke sınırları içerisinde kullanılabiliyor. Ama pasaport kaydı yapılmadan kaçak yollar ile getirildiyse telefon belirli bir süre sonra kapatılıyor. Çünkü ülkemiz içerisinde çalışmasını sağlayacak izinleri bulunmaz. İşte tam da bu noktada kaçak olarak getirilen telefonlara ülke içerisindeki başka telefonlardan alınan numaralar kopyalanarak, çalıştırılması sağlanıyor. Her telefon için sadece bir tane numara olduğu için numaralar çakışıyor ve kopyalanan telefon Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kapatılıyor.

Bu numaraya IMEI numarası deniliyor. IMEI numarası telefonlar içerisine yapım aşamasında yerleştirilen bir kod parçasıdır. Her telefon için farklı ve sadece bir adet IMEI numarası oluşturulur. Bunun için herhangi bir alternatif kesinlikle bulunmamaktadır. Türkiye’de yasal olarak bulunan her telefonun IMEI numarası bulunur. IMEI numarasını öğrenmek isteyen kişiler telefonlarından “ *#06#” tuşlayabilir. Bu kodu tuşladıktan sonra telefon ekranında IMEI numaranızı görebilirsiniz. IMEI numarası kesinlikle hiç kimseyle paylaşılmaması gereken bir bilgidir. IMEI kopyalanması durumunda telefonunuzun yurtiçinde kullanım hakkını yitirebilirsiniz. IMEI numarası içerisinde telefon tüm bilgileri yer alır, nerede üretildiğinden modeline modelinden üretim yeri ve yılına kadar görüntülenebilir. IMEI kopyalama ülkemizde sık olarak yapılan yasa dışı bir işlemdir. Telefon kullanıcılarının bu konuda çok dikkatli olması gerekir.

IMEI KONUSUNDA DİKKATLİ OLMASI GEREKEN KULLANICILAR NE YAPABİLİR?

Kullanıcıların yapması gereken IMEI Sorgulamasıdır. IMEI Sorgulaması yaparak telefonun durumunu öğrenmek gerekmektedir. Bu sayede telefonun IMEI numarası kopyalanmış mı veya güvenilir mi öğrenebilirsiniz. IMEI Sorgulama işlemleri son yapılan değişiklikler ile e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. E-Devlet kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeden vatandaşlara işlem yapmalarını sağlayan bir sistemdir.



E-Devlet üzerinde olan hizmetlerden faydalanmak için genel olarak e-Devlet şifresi almak gerekir. Çünkü yapılan işlemler bazı korunması gereken kişisel bilgileri barındırır. Fakat IMEI Sorgulama yapmak için e-Devlet şifresine ihtiyacınız yoktur. E-Devlet resmi internet sayfasına giriş yapınız. E-Devlet internet sayfasında e-Hizmetler bağlantısına tıklayınız. E-Devlet tarafından verilen tüm hizmetler listelenecektir. Sizin girmeniz gereken IMEI Sorgulama, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen bir hizmettir.



Listeden öncelikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu bulunuz. Hemen alt başlıklarından da IMEI Sorgulama hizmeti bağlantısına tıklayınız. Tıkladıktan sonra karşınıza IMEI Sorgulama ekranı gelecektir. Burada sistemsizden telefonunuzun IMEI numarasını ve güvenlik rakamlarını girmenizi ister. Eğer telefonunuzun IMEI numarasını bilmiyorsanız. “*#06#” tuşlayarak telefonunuzun IMEI numarasını öğrenebilirsiniz.

IMEI numarası ve güvenlik resmini doğru ve eksiksiz doldurduktan sonra Sorgula butonuna basınız. Sorgula butonuna bastıktan sonra telefonunuz ile ilgili IMEI Sorgulama ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandan IMEI, Durum, Kaynak, Sorgu Tarihi, Marka/Model bilgilerini görebilirsiniz. Sorgulama bilgileri kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır.