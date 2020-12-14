Brawl Stars güncelleme ne zaman gelecek? Brawl Stars güncelleme geldi mi?

Supercell'in 2018 yılında global piyasaya sürdüğü günden bu yana popülaritesini koruyan ve günümüzde hala en çok oynanan mobil oyunlardan birisi olan Brawl Stars'ın yeni güncellemesi bekleniyor. Kullanıcılar "Brawl Stars güncelleme ne zaman gelecek? Brawl Stars güncelleme tarihi belli mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

BRAWL STARS GÜNCELLEME NE ZAMAN GELECEK?

Brawl Stars (Brawl Talk) güncellemesi dün geldi. Güncelleme ile ücretsiz yeni karakterler kullanıcıların erişimine açılacak.

BRAWL STARS HAKKINDA

Mobil cihazlar için hızlı, 3’e 3 oynanan çok oyunculu bir savaş oyunu olan Brawl Stars 3 dakikadan kısa süren çeşitli oyun modlarında arkadaşlarınızla birlikte veya tek başınıza oynama fırsatı sunuyor.

ÇOK SAYIDA OYUN MODU

- Elmas Kapmaca (3’e 3): Takım çalışmasıyla rakip takımı yenmek gerekiyor. Kazanmak için 10 elmas toplayıp elde tutmalısınız. Yok edilen oyuncular elmasları düşürüyor.

- Hesaplaşma (Tek/Çift): Herkesin kendi başına olduğu ve hayatta kalmaya çalıştığı oyun modu. Savaşçınız için haritadaki güçlendiricileri topluyorsunuz. Bir arkadaşınızla veya tek başınıza oynayın. Şimdiye kadarki en eğlenceli savaşta son savaşçı olmaya çalışın. Herkes herkese karşı!

- Savaş Topu (3’e 3): Yepyeni bir oyun modu! Futbol becerilerinizi sergileyin ve diğer takımdan önce iki gol atmaya çalışın. Burada kırmızı kart yok.

- Ödül Avı (3’e 3): Yıldız kazanmak için rakipleri avlıyorsunuz. Yok edildiğinizde başınızdaki ödül düşmana geçiyor. En fazla yıldıza sahip takım kazanıyor.

- Soygun (3’e 3): Takımınızın kasasını korurken rakibin kasasını yok etmeye çalışıyorsunuz. Düşmanın hazinesine gizlice veya savaşarak ulaşmak size kalmış.

- Özel Etkinlikler: Sınırlı süreli özel PvE (oyuncu bilgisayara karşı) ve PvP (oyuncu oyuncuya karşı) oyun modları.

- Şampiyonluk Mücadelesi: Oyun içi eleme turlarını geçip Brawl Stars e-spor turnuvalarına katılabilirsiniz.

YENİ SAVAŞÇILAR AÇIN, SAVAŞÇILARINIZI YÜKSELTİN

Güçlü süper özelliklere sahip çeşit çeşit savaşçı açın ve yükseltin. Savaşçılarınızı yıldız güçleri ve aksesuarlarla daha da güçlü hale getirebilirsiniz! Savaşçılarınızın seviyelerini yükseltebilir, benzersiz kostümler alıp farkınızı ortaya koyabilirsiniz.

BRAWL PASS

Görevleri tamamlayıp savaş kutularını açın, elmas, rozet ve özel Brawl Pass kostümü kazanın! Her sezon yeni içerikler geliyor.

YILDIZ OYUNCU OLUN

Genel ve yerel liderlik tablolarında yükselip en iyi savaşçı olduğunuzu gösterin!

SÜREKLİ YENİ İÇERİK

Zamanla yeni savaşçılar, görünümler, haritalar, özel etkinlikler ve oyun modları gelecek.

LÜTFEN DİKKAT! Brawl Stars ücretsiz bir oyundur ama bazı oyun öğeleri gerçek para ile de satın alınabilir. Bu özelliği kullanmak istemiyorsanız cihazınızın ayarlarından uygulama içi satın alımları devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca Hizmet Koşullarımıza ve Gizlilik Politikamıza göre Brawl Stars’ı indirmek ve oynamak için en az 9 yaşında olmanız gerekmektedir.