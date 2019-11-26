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  3. Bozdoğan füzesi özellikleri nedir? Bozdoğan füzesi hakkında merak edilenler...

Bozdoğan füzesi özellikleri nedir? Bozdoğan füzesi hakkında merak edilenler...

Bozdoğan füzesi özellikleri nedir" Bozdoğan füzesi hakkında merak edilenler...

Bozdoğan füzesi özellikleri araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamasında, “2020’de test atışlarının ardından TSK envanterine girecek.” dedi. Vatandaşlar bu açıklamanın ardından füzenin özelliklerini merak etmeye başladılar. Haberimiz içerisinden merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

“Bozdoğan füzesi özellikleri nedir?” sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamasında, “2020’de test atışlarının ardından TSK envanterine girecek.” dedi. BOZDOĞAN, at-unut özellikli akıllı güdüm, gelişmiş karşı-karşı tedbir ve karıştırma kaynağına güdüm, veri bağıyla hedef bilgisi güncelleme, çoklu her açıdan atış ve çoklu hedefe angajman, atıldıktan sonra kilitlenebilme gibi nitelikler taşıyor.

BOZDOĞAN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

BOZDOĞAN, at-unut özellikli akıllı güdüm, gelişmiş karşı-karşı tedbir ve karıştırma kaynağına güdüm, veri bağıyla hedef bilgisi güncelleme, çoklu her açıdan atış ve çoklu hedefe angajman, atıldıktan sonra kilitlenebilme gibi nitelikler taşıyor.

Füzelerde, yüksek itki-az dumanlı katı yakıt teknolojisi, yüksek güvenilirlik ve güvenlik seviyesine sahip tam elektronik roket motoru emniyetli kurma ve ateşleme sistemi, yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan kesintisiz tapa kullanılıyor


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