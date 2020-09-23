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23 Eylül 2020 Çarşamba 09:40 | Son Güncelleme:

Boston Dynamics'ten yeni proje: Kuş robotlar

Boston Dynamics'ten yeni proje: Kuş robotlar

Dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD'li Boston Dynamics'in Spot isimli robot köpeği, oldukça geniş kullanım alanıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ürettiği robot köpek modelleri ile tanınan Boston Dynamics, şimdi de kuş robotlarıyla lojistik sektörüne adım atıyor.

Spot ve Spot mini isimli robot köpek modelleri ile bilinen Boston Dynamics'in yeni projesi belli oldu.

Independent gazetesinin şirketin CEO'su Robert Playter'ın Disrupt 2020'ye verdiği mülakattan derlediği habere göre, şirketin yeni hedefi kuşu andıran robotlar.

Handle robotunun yeni bir versiyonu gerliştirmek için harekete geçen şirket, kuş benzeri bir makine üzerindeki çalışıyor. Projeye ait detayların önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.

"Robotların birlikte çalışmasını sağlayan bir yazılım da sunacağız" diyen Playter, Atlas adlı insansı makinenin sektöre girmeyeceğini yineledi.

Koronavirüs salgını sırasında insan işgücünü desteklemek için robot arayan şirketlerde artış kaydedildiğini belirten Playter, 75 bin dolarlık fiyata sahip olan robot köpek modelinden 260 adet satıldığını açıkladı. 

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