Boston Dynamics'ten yeni proje: Kuş robotlar

Spot ve Spot mini isimli robot köpek modelleri ile bilinen Boston Dynamics'in yeni projesi belli oldu.

Independent gazetesinin şirketin CEO'su Robert Playter'ın Disrupt 2020'ye verdiği mülakattan derlediği habere göre, şirketin yeni hedefi kuşu andıran robotlar.

Handle robotunun yeni bir versiyonu gerliştirmek için harekete geçen şirket, kuş benzeri bir makine üzerindeki çalışıyor. Projeye ait detayların önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.

"Robotların birlikte çalışmasını sağlayan bir yazılım da sunacağız" diyen Playter, Atlas adlı insansı makinenin sektöre girmeyeceğini yineledi.

Koronavirüs salgını sırasında insan işgücünü desteklemek için robot arayan şirketlerde artış kaydedildiğini belirten Playter, 75 bin dolarlık fiyata sahip olan robot köpek modelinden 260 adet satıldığını açıkladı.