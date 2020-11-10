Bomba özellik duyuruldu: WhatsApp üzerinden alışveriş dönemi başlıyor!

Dünyanın en çok kullanılan 3 uygulaması olan Instagram, Facebook ve WhatsApp, Facebook’un bünyesinde yer alıyor. Milyonlarca kullanıcının iletişimini sağlayan uygulamalar aynı zamanda alışveriş mecraları olma özelliği de taşıyor. Şirket yeni geliştirdiği özelliği ile WhatsApp üzerinden alışveriş yapma olanağı sağlayacak. Bu özellik sayesinde WhatsApp’tan hiç çıkmadan alışveriş yapabileceksiniz.



Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle internet üzerinden yapılan alışveriş arttı. E-ticaret hacminin artmasını fırsat bilen WhatsApp işletme hesapları için alışveriş özelliğini aktif edecek ve kullanıcıların uygulama üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirmesini sağlayacak.

Sesli arama simgesinin yerine gelecek olan butona tıklandığında kullanıcılara ürün katoluğu gösterilecek. Sohbet sırasında herhangi bir ürün ile ilgili soru sormayı ve ürünleri sepete ekleyip ödeme yapmayı kolaylaştıran özellik ile WhatsApp, kullanıcıların uygulamada daha fazla vakit geçirmesini hedefliyor.

Yeni özellik ile ilgili açıklama yapan yetkililer: “Önceden işletmelerin katologlarını görebilmek için profil sekmesine tıklamak gerekiyordu. Yeni sunduğumuz özellik sayesinde kullanıcılar daha kolay bir şekilde kataloglara erişebilecek ve tek bir tıklama ile istediği ürün hakkında konuşma başlatabilecek. Bu sayede işletmeler satışlarını artırabilecek” ifadelerini kullandı.

WhatsApp’taki alışveriş özelliğinin en faydalı yanı da kullanıcıların ürünler hakkında işletme ile doğrudan iletişim kurabilecek olması olacak. Bir işletmenin WhatsApp katalogunu gezerken herhangi bir ürünle ilgili bir şeyi merak ettiğinizde direkt olarak işletmeye yazıp, sorunuzun cevabını öğrenebileceksiniz.