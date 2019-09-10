Bir yıl boyunca havada kalabilecek İHA'nın deneme uçuşları başlıyor

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Havacılık ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren bir İngiliz şirketi olan BAE Systems, 1 yıl boyunca havada kalabilen, 65 bin feet'te uçabilen, güneş enerjisiyle çalışan bir İHA'nın deneme uçuşlarına başlayacağını duyurdu.

BAE Systems, güneş enerjisiyle çalışan İHA'yı PHASA-35 olarak adlandırmak için ilk çalışmaları yapan Prismatic Ltd'nin İngiliz KOBİ'lerini devralmak için bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "İHA'nın uçuş denemelerinin 2020 başlarında yapılması planlanmaktadır ve hem sivil hem de askeri uygulamalar için çeşitli yükler taşıyabilecektir." denildi.

İki şirket arasındaki ilk işbirliğinin Mayıs 2018'de açıklanmasından bu yana, mühendisler 35 metrelik iki adet güneş enerjili İHA prototipi, çeşitli sensör yükleri ve operasyonel konseptler geliştirmek için çalışıyorlar.

BAE Systems Baş Teknoloji Yöneticisi Nigel Whitehead, “Şirkete yaptığımız yatırım (Prismatic Ltd), bu uçağın 12 ay içinde müşterileriyle ilk operasyonlara başlayabilmesi ihtimali ile birlikte bu teknolojiyi üretime sokmamızı sağlayacak.” ifadesini kullandı.

PHASA-35 Solar İHA programının tanıtım illüstrasyonu