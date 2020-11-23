Bir sonraki 2080 yılında... Jüpiter ve Satürn kavuşumu 21 Aralık'ta

Jüpiter ve Satürn ikilisinin yaklaşık her 20 yılda bir gerçekleşen ve ‘büyük kavuşum’ adı verilen bu olayı, gezegenlerin aynı sağ açıklığa veya göksel boylama sahip olduğu anlamına geliyor. Gökbilim Profesörü Patrick Hartigan, Jüpiter’le Satürn’ü gece göğünde bir daha bu kadar yakın ve yüksekte görmek isteyenlerin, 15 Mart 2080’e kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Daha sonra da ikilinin 2400’e kadar böyle görünmeyeceğini ekledi.

