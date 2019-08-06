Bir film 7 saniyede indi! Turkcell'den dünya rekoru

Turkcell, 5G alanında Türkiye’de yine bir ilke imza atarak 5G’li cep telefonlarına pilot şebekesi üzerinden 5G sinyali verdi. BTK’nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden İstanbul Tepebaşı Plaza’da 5G destekleyen ticari cep telefonu üzerinden yapılan test ile 3.5GHz bandında 2,283 Gbps hıza ulaştı. Bu sonuçla Turkcell, 3.5GHz frekans spektrumunda 100MHz’lik band genişliği kullanılarak ticari bir telefon üzerinden ulaşılan dünyadaki en yüksek hızı elde etmiş oldu. Bu sayede gerçek 5G’nin cep telefonları üzerinden deneyimlenmesiyle Türkiye’deki 5G çalışmalarında yeni bir aşama daha kat edilmiş oldu.

Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verilerek 3GPP standartlarıyla uyumlu 5G destekli OPPO Reno 5G telefonu ile hız testi gerçekleştirdi. Test sırasında Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı. Turkcell daha önce de dünyada ilklerden biri olan uluslararası standartlarla uyumlu canlı 5G bağlantısı testine de imza atmıştı.

“GERÇEK 5G’Yİ CEP TELEFONLARINA DA TAŞIDIK”

Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız 5G konusunda bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda cep telefonu da dahil olmak üzere gerçek 5G ekipmanları ile yaptığımız ve dünya rekoru kırdığımız bu testle de yepyeni bir aşamaya geçmiş olduk. Bu testin gerçekleşmesinin önün açan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumumuz BTK’ya teşekkürlerimizi sunarız. İlgili yasal düzenlemeler ve 5G frekans tahsisinin yapılmasının ardından üstün şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimize en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

TURKCELL’İN 5G ÇALIŞMALARI

• Turkcell 5G alanında tüm dünyadan telekomünikasyon sektörünün önde gelen şirketleriyle iş ortaklıkları yürütüyor. Amaç hem teknolojide ilkleri test ederek iş modellerine uygulamak hem de edinilen tecrübe ile yerli çözüm sağlayıcı ve geliştiricilere destek olarak onlara yol göstermek.

• Bu amaçla bugüne kadar;

o Samsung ile Kasım 2018’de Türkiye’nin ilk canlı 5G deneyimini gerçekleştirildi.

o Ericsson ile 3.5 GHz bandı üzerinden uçtan uca uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu ilk 5G bağlantısını gerçekleştirdi.

o Huawei Türkiye ve Lapis Havacılık Teknolojileri işbirliğiyle Türkiye’nin yerli ve milli Drone’u 5G ile kontrol edildi ve 5G şebekesi üzerinden AR/VR gözlükleri kullanarak yüksek çözünürlükte görüntü aktarımını yapıldı.

o 1 Nisan 2019’da dünyada ilk kez, 4.5G için kullanılan frekanslar üzerinden İstanbul, Ankara ve İzmir’de örnek canlı sahalarda 5G sinyali verildi.

• Uluslararası kuruluşlarla da 5G alanında çalışmalar yürütülüyor. Turkcell, NGMN (Next Generation Mobile Networks), ITU, GSMA, 3GPP gibi kuruluşların da etkin üyelerinden birisi. NGMN kuruluşunda ülkemizi temsil eden tek operatör durumunda ve NGMN adına dünyada 5G testlerinin yapılmasına liderlik ediyor.

Yerli 5G Çalışmalarına Destek

• 5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilebilmesi için oluşturulan girişimlerde;

o HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi) ile “Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G”

o ULAK ile “5G Yeni Radyo Baz İstasyonu (gNodeB) Geliştirilmesi” projelerinde çalışmalar yapılıyor.

• 5G radyo erişim şebekesiyle ilgili olarak yerli üretici ve üniversitelerle devam eden üç adet TÜBİTAK destekli proje bulunuyor:

o Medipol Üniversitesi ve ULAK’la birlikte 5G baz istasyonları arasında girişim önleyici özellik geliştiriliyor.

o İstanbul Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi ile birlikte 5G baz istasyonu zamanlama algoritması çalışılıyor.

o ULAK ve Aselsan firmaları ile yerli 5G baz istasyonu geliştiriliyor.

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