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  3. Bir avuç oyun: 60 yıl sonra piyasaya sürüldü
17 Haziran 2020 Çarşamba 15:13 | Son Güncelleme:

Bir avuç oyun: 60 yıl sonra piyasaya sürüldü

Bir avuç oyun: 60 yıl sonra piyasaya sürüldü

1960'lı yıllarda ortaya çıkan oyun konsolları 60. yılına özel yeniden piyasaya sürüldü. Avuç içi kadar olan boyuyla dikkat çeken portatif konsollar ister dörtlü halde ister tek tek satın alıp kullanılabilecek.

Sega 60.yılına özel nostaljik hisler yaratacak, oldukça küçük ve taşınabilir oyun konsolu Game Gear Micro’yu duyurdu.

6 Ekim 1990’da çıkan Sega Game Gear’ın yüzde 92 küçültülmüş hali olan Game Gear Micro, 3.14 inç genişlik, 1.69 inç yükseklik ve 0.79 inç derinlik boyutlarında geliyor.

1.15 inçlik 240 x 180 çözünürlük sunan ekranı gücünü 2 adet AAA batarya ya da USB mikro güç adaptörü ile alacak. 

4 Farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek olan cihazda, mono hoparlörünün yanı sıra 3 mm kulaklık girişi de bulunacak. Ayrıca cihazda oyunlardaki ilerlemelerinizi kaydetme özelliği de olacak.

6 Ekim tarihinde Japonya’da piyasaya sürülecek Sega Game Gear Micro, dört konsol bir arada ya da tek tek satılacak. 

Konsolların ayrıca her renge göre oyunları da çeşitlilik gösteriyor.

HANGİ RENKTE HANGİ OYUNLAR OLACAK?

• Siyah: Out Run, Puyo Puyo Tsu, Royal Stone ve Sonic the Hedgehog.

• Mavi: Baku Baku Animal: Sekai Shiikugakari Senshuken, Gunstar Heroes, Sonic & Tails ve Sylvan Tale.

• Sarı: Nazo Puyo: Arle no Roux, Shining Force, Shining Force II ve Shining Force: Final Conflict.

• Kırmızı: Columns, The G.G. Shinobi, Megami Tensei Gaiden: Last Bible ve Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

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