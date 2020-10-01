Bilim kurgu filmlerini aratmayan çalışma: Rüyaları yönlendirdiler

Christopher Nolan’ın yönettiği, başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Tom Hardy gibi ünlü isimlerin yer aldığı bilim kurgu filmi Başlangıç (Inception) gerçek oluyor. MIT’deki bilim insanları, Dormio adlı uyku izleme cihazıyla yaptıkları çalışmada uyuyan kişinin rüyasını yönlendirmeyi başardı.

Ntv’nin Independent aktardığı habere göre, katılımcıların yüzde 67’sinde işe yarayan çalışmada, uykuya hazırlanan katılımcılar önce bir uygulama aracılığıyla “Ağaç düşünmeyi unutmayın” gibi sesli uyarılar kaydetti. Bu esnada parmaklara takılan Dormio cihazı, uyuyan kişinin dış etkisine açık olduğu hipnagoji aşamasına geçip geçmediğini tespit etmek için bireylerin kalp atışını, cilt yüzeyindeki elektriksel değişimleri ve parmaklarının bükülme veya gevşeme biçimini izledi.

“YANIMDA BİRİYLE AĞAÇ KÖKLERİNİ TAKİP EDİYORDUM”

Katılımcılar uykuya dalıp da hipnagoji aşamasına girdiğinde Dormio, önceden kaydedilmiş sesleri dinletmeye başladı. Bu döngü birkaç kez tekrarlandı ve katılımcılar uyandığında, uygulamaya kısa rüya günlüklerini girdi.

Komutlardaki “ağaç” gibi nesnelerin rüyalarda genellikle dönüştürüldüğünü aktaran çalışmanın yazarlarından Adam Haar Horowitz, “Katılımcılardan biri rüyasını ‘Yanımda biriyle ağaç köklerini takip ediyordum ve kökler beni farklı yerlere götürüyordu’ diye anımsadı” dedi.

TRAVMA İLE MÜCADELE DE KULLANILABİLİR

Consciousness and Cognition isimli akademik dergide yayımlanan çalışmanın, travma ve stresle mücadelede de kullanılabileceği belirtiliyor.