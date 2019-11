Bilim insanları mavi balinanın kalp atış hızını ilk kez ölçtü

Stanford Üniversitesi’nin Goldbogen Laboratuvarı, Cascadia Research adlı sivil toplum örgütü, California Santa Cruz Üniversitesi ve Scripps Denizbilim Enstitüsü’nden araştırmacılar dünyanın yaşayan en büyük memelisi olan mavi balinanın kalp atış hızını ölçmeyi başardı.

‘Proceedings of The National Academy of Sciences’ adlı bilimsel yayında yayımlanan araştırmayı yöneten Stanford Üniversitesi’nden deniz biyoloğu Jeremy Goldbogen, yapılan ölçümlerin bilim insanlarına önemli veriler sağladığına işaret etti.

Goldbogen, “Mavi balina yaşayan tüm canlılar arasında en büyüğü ve uzun zamandır biyologları büyülüyor. Yapılan ölçümler, vücut kitle endeksi çok büyük olan hayvanların nasıl yaşadığını anlamamıza yardım ediyor” dedi.

Kalp atış hızını beslenirken dakikada iki atışa kadar düşürebiliyor

Araştırmaya göre, mavi balinalar okyanus yüzeyi altında beslenirken kalp atış hızını dakikada iki atışa kadar düşürebiliyor.

Araştırmacıların kaydettikleri en yüksek kalp atış hızıysa dakikada 37 atış oldu. Bu verinin mavi balinanın yem aramak için daldığı derinlerden nefes almak için yüzeye çıkmasının ardından kaydedildiği belirtildi.

Genel olarak hayvanların cüsseleri ne kadar büyürse kalp artış hızları o kadar yavaşlıyor. İnsanların kalp atış hızları genellikle dakikada 60 ile 100 atış arasında değişiyor. En küçük memelilerde kalp atış hızları dakikada binden fazla atışı bulabiliyor.

Beslenme amaçlı dalışlarda balinaların kalp atış hızları genellikle dakikada 4 ile 8 atış arasında ve en düşükdüzeyde dakikada iki atış olabiliyor.

Beslendikten sonra nefes almak için su yüzeyine çıktıklarındaysa kalp atış hızı oranları dakikada 25 ile 37 arasında değişiyor.

Elektrokardiyogram cihazı mavi balinaya vantuzlarla yapıştırıldı

Araştırmacılar önce mavi balinaların açık denizde yüzerken kalp atış hızlarını ölçecek elektrokardiyogram makinesini içeren, turuncu renkli plastik kabuğun içine saklanmış bir takip cihazı geliştirdi.

Ardından cihaz sahip olduğu 4 adet vantuz sayesinde California’nın Monterey Bay bölgesinde karşılaşılan 22 metre uzunluğundaki yetişkin bir erkek mavi balinanın vücuduna iliştirildi.

Cihaz sayesinde araştırmacılar mavi balinadan 9 saatik veri elde etti.

Goldbergen araştırma sürecini şu şekilde açıkladı:

Önce bir mavi balina bulmak zorundaydık ki bu zor olabiliyor çünkü bu hayvanlar açık okyanusun geniş düzlüklerine yayılırlar. Yılların getirdiği saha deneyimi ve biraz da şans yardımıyla küçük sert karinalı şişme botumuzla mavi balinanın sol kısmında pozisyon alabildik. Ardından takip cihazını 6 metre uzunluğundaki karbon fiber sırıkla yerleştirmek zorundaydık. Balina nefes almak için yüzeye çıktığında, kalbine en yakın olacağını düşündüğümüz noktaya, sol yüzgecinin hemen altına cihazı yerleştirdik.

(Independent Türkçe, Reuters)