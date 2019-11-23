Bilim insanları: Karadeniz'de yunus sürüleri küçüldü, çöp adaları büyüdü

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Çalışmanın ilk sonuçları, Eylül ayında, Rusya'nın Kafkas kıyılarındaki Karadeniz’in daha büyük bir kısmı üzerinde büyük ölçekli bir araştırma yüzeyinin ilk aşaması özetlenerek ortaya çıkarıldı. Sonuçlara göre, gözlemlenen gruplardaki yunusların sayısının ortalama yüz hayvandan en fazla 37'ye düştüğü, bu arada deniz çöpünün miktarının arttığı tespit edildi.

Uluslararası ekolojik bir fon olan Clean Seas genel müdür yardımcısı Anna Subbotina bu sonucun, gıda kaynaklarının göçünün asıl neden olduğunu söyledi. Subbotina, tüm sebepleri belirlemek için özel kapsamlı araştırmalar yapılacaklarını belirtti.

Ayrıca Rusya'nın Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığı araştırma projesini desteklemeyi kabul ettiğini bildirdi.

ÇÖP ADALARI OLUŞUYOR

Araştırmada, bireysel nesnelerin (halatlar, şamandıralar, balık ağları ve plastik ürünler gibi) gözlemlendiği ve çöp miktarında büyük bir artış olduğunu belirledi. En büyük çöp konsantrasyonunun, sahil şeridine 50-60 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Temiz Denizler fonu genel müdürü Vasily Bogoslovsky, "Neyse ki, Pasifik'te bulunanlar gibi dev çöp adaları yok. Ancak buna rağmen önlem alınması şart, çünkü açık denizlerdeki çöpleri temizlemek zor bir süreç." dedi.