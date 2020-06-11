Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı

"Livescience.com" internet sitesinde yer alan habere göre, İspanya'daki Foton Bilimi Enstitüsünden (ICFO) araştırmacılar, deney için küçük bir cam tüp içinde buharlaştırılmış rubidiyum ile durağan haldeki nitrojeni 177 dereceye kadar ısıttı.

Araştırmacılar, tüp içinde ışık-atom etkileşimlerini ölçerek rubidyum gaz bulutlarında kaotik halde dolaşan atomların dönüş ve birbirine bağlanma hareketlerini inceledi.

Bilim insanları bu sıcak ve kaotik karışım içinde saniyenin binde biri süre içinde, kuantum dolanıklığının gözlenebileceği, atomların çarpışmalarla birbirine aktarılan dönüşlerinin sıfır toplamlı olduğu makroskopik dönüş hali yaratmayı başardı.

Deneyde, atomların etkileştiği sıcak karışım içinde, saniyenin binde biri kadar sürede 15 trilyon atom birbirine bağlandı.

Araştırmaya önderlik eden Çinli araştırmacı Jia Kong, dolanıklık fenomeninin kuantum teknolojilerinin en ilginç veçhelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Dolanıklıkla bağlantılı kuantum teknolojileri bugüne kadar yalnızca düşük sıcaklık ortamında uygulanıyordu, soğuk atomik sistemde olduğu gibi. Bu durum dolanıklık hallerinin teknolojiye uyarlanmasını olanaksız kılıyordu. Bu yüzden dolanıklıklığın sıcak ve kaotik ortamda istikrarlı şekilde yaratılıp yaratılamayacağı ilginç bir soruydu. Çalışmamız, dolanıklığın sıcak ve kaotik ortamın tesadüfi müdahaleleri tarafından bozulmadan gerçekleşebildiğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.